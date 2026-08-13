El Adif inicia el proyecto de modernización en la estación de El Berrón, que costará 6,7 millones: estas son las actuaciones previstas

La gran inversión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para consolidar a El Berrón (Siero) como centro neurálgico del tren en Asturias está en marcha. Las obras de mejora de la accesibilidad y modernización de la estación ya han comenzado, con una inversión de 1,57 millones de euros, a la espera del inicio de la construcción de la nueva base de mantenimiento de la red, adjudicada por otros 5,17 millones. Son dos actuaciones que, en conjunto, movilizan 6,74 millones de euros y que se suman al centro de regulación de circulación multirred que funciona desde hace unos años.

La intervención que ya se ejecuta afecta a los principales elementos de una estación utilizada por los viajeros de las líneas C-5 (Gijón-Laviana) y C-6 (Oviedo-Infiesto). Los trabajos se desarrollarán en varias fases para minimizar las molestias a los usuarios y tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de las normas y recomendaciones de accesibilidad vigentes, mejorar las condiciones para las personas con movilidad reducida y modernizar las instalaciones.

Iluminación

Buena parte de las obras se concentra en los andenes, las marquesinas y los accesos. El proyecto recoge la rehabilitación de las marquesinas existentes y la instalación de nueva iluminación en todo el conjunto. También incluye nuevas rampas con barandillas y pavimentación accesible, la mejora de la iluminación en los recorridos entre andenes y la construcción de nuevas escaleras de acceso al edificio de viajeros.

La actuación afecta también al interior de la estación. Se renovarán los acabados del vestíbulo, los aseos y los cuartos anexos y se habilitarán un nuevo aseo para personas con movilidad reducida, una sala de espera y un nuevo espacio de atención al cliente. Las instalaciones también serán modernizadas, con nuevos sistemas de electricidad e iluminación led, mejoras en las redes de saneamiento y fontanería y la implantación de sistemas de protección contra incendios.

Adjudicación

La reforma de la estación constituye la actuación que ya ha entrado en fase de obras, pero la inversión de mayor cuantía será la nueva base de mantenimiento de la red. El Ministerio de Transportes ha adjudicado su construcción por 5,17 millones de euros, con un plazo previsto de ejecución de 22 meses. Si se cumplen los plazos establecidos, el complejo podría estar terminado en 2028.

La futura base permitirá reunir en un único complejo talleres, almacenes y dependencias administrativas, con más de 2.000 metros cuadrados de superficie construida. El solar elegido dispone de acceso directo desde la calle de La Estación.

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El proyecto distribuye la nueva base en tres bloques diferenciados. El edificio administrativo dispondrá de oficinas, despachos y salas, además de un aula de formación, zonas de descanso y comedor, vestuarios, aseos adaptados y un cuarto de primeros auxilios. El segundo bloque estará destinado al almacenamiento de herramientas, repuestos y elementos técnicos y contará con una zona exterior para materiales de grandes dimensiones. El tercer bloque constituirá el gran núcleo operativo de la nueva base.