Siero ultima la contratación del saneamiento del área industrial El Berrón Oeste y La Meana, una obra de casi un millón de euros

El Ayuntamiento de Siero da un nuevo paso para dotar de saneamiento al área industrial de El Berrón Oeste y La Meana. La Junta de Gobierno aborda este viernes la adjudicación de la primera fase de la nueva red, una obra que salió a licitación con un presupuesto de 917.895,82 euros y que permitirá actuar sobre un ámbito de cerca de sesenta hectáreas de suelo industrial que actualmente carece de una infraestructura general y reglada para la evacuación de las aguas residuales.

La actuación busca solucionar una carencia estructural en los terrenos industriales situados entre la carretera N-634 y la autovía A-64, incluidos el polígono de La Meana y otras parcelas ocupadas por empresas. En la actualidad, ante la inexistencia de una red general, los vertidos se resuelven mediante diferentes soluciones individuales, como fosas y pequeñas depuradoras.

El proyecto que ahora avanza hacia su adjudicación corresponde a la primera fase de una actuación de mayor envergadura, diseñada inicialmente en 2021. El planteamiento original contemplaba más de tres kilómetros de conducciones, pero el elevado coste de la intervención llevó a dividir su ejecución.

Gran red

Esta primera fase incluye la construcción de 1.627 metros de nuevos colectores, con conducciones de diámetros comprendidos entre 315 y 630 milímetros. La infraestructura estará destinada a recoger las aguas residuales generadas en el ámbito industrial y también parte de las aguas pluviales. El sistema permitirá transportar los caudales por gravedad hasta el aliviadero de Fonciello, donde la nueva infraestructura conectará con el colector interceptor del río Nora, que dispone de capacidad suficiente para asumir las aportaciones procedentes de esta zona. El trazado está compuesto por un ramal principal de mayor capacidad y varios ramales secundarios. A ellos se sumarán cuatro acometidas destinadas a acercar la red a las parcelas industriales y a los actuales puntos de vertido.

La obra incluye además la renovación de una tubería existente de 500 milímetros de diámetro, que será sustituida por otra de 630 milímetros para aumentar la capacidad de evacuación en el tramo final.

Cruce de la A-64

Uno de los puntos técnicamente más relevantes será el cruce de la autovía A-64 y de la línea ferroviaria. El proyecto contempla salvar ambas infraestructuras mediante una hinca, un procedimiento de perforación horizontal que permitirá instalar la tubería sin necesidad de abrir una zanja en superficie.

La intervención contempla también la construcción de decenas de pozos de registro de hormigón prefabricado, necesarios para las posteriores labores de explotación y mantenimiento de la red. Los trabajos se completarán con la ejecución de zanjas, rellenos estructurales y la reposición de los terrenos y firmes afectados.

La obra obligará asimismo a ocupar terrenos privados y caminos públicos, que deberán ser restituidos una vez finalizados los trabajos. Por las características del trazado serán necesarias autorizaciones de distintos organismos, entre ellos Carreteras del Estado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa).

Industrias

El proyecto permitirá comenzar a resolver una de las principales carencias de servicios de esta extensa bolsa de suelo industrial de El Berrón Oeste, situada entre dos importantes vías de comunicación como la N-634 y la A-64. Desde el punto de vista urbanístico, el ámbito está clasificado mayoritariamente como suelo industrial en el planeamiento municipal. Una parte se encuentra ya desarrollada, como ocurre con el polígono de La Meana y distintas parcelas ocupadas por grandes empresas, mientras que otros terrenos permanecen pendientes de transformación.

La nueva infraestructura permitirá así dar servicio tanto a la actividad industrial ya implantada como al futuro desarrollo del ámbito, sustituyendo las actuales soluciones dispersas por una red general conectada al sistema de saneamiento.

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Una vez adjudicado el contrato, la actuación tendrá un plazo de ejecución de ocho meses desde la firma del acta de replanteo. Tras la finalización de las obras se establece un periodo de garantía de un año.