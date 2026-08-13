Viella abre este viernes sus fiestas: corderada, ciclismo, juegos infantiles y grandes verbenas hasta el domingo

Viella (Siero) se prepara para tres días de fiesta, desde este viernes y hasta el domingo, con un amplio programa en el que se sucederán algunas de las citas más arraigadas, como la gran corderada, el "paxarrazu" o el reparto del bollu y la botella de vino, junto a verbenas, actividades infantiles, deporte, vehículos clásicos y hasta fuegos artificiales.

El alcalde, Ángel García («Cepi»), y la concejala Ana Nosti presentaron un programa que comienza este viernes a las 13.00 horas con el tradicional paxarrazu (chupinazo) y, a continuación, la primera sesión vermú. La tarde arrancará a las 16.00 horas con la gira del agua, que este año tendrá como temática el Mundial. A las 21.30 horas comenzará el reparto de la gran corderada, una de las principales citas gastronómicas de las fiestas. La primera jornada concluirá con la primera gran verbena.

Noche de los 90

El sábado, festividad de Nuestra Señora de la Asunción, los actos comenzarán a las 12.45 horas con la misa y posterior procesión en honor a la patrona. A continuación, habrá sesión vermú con puxa l’ramu. La programación se retomará a las 18.30 horas con una gran tarde de juegos infantiles para los más pequeños.

A las 20.00 horas comenzará el Viella bingo, con premios para los participantes, y media hora después abrirá el «food truck» La Criolloneta, que prestará servicio durante toda la verbena. A las 23.00 horas llegará la segunda gran noche musical de las fiestas, amenizada por DJ Burgui, con una sesión especial dedicada a los años noventa.

Reparto del bollu

El domingo tendrá un marcado protagonismo dciclista desde primera hora. A las 10.30 horas se disputará la carrera de promoción y a las 11.00 comenzarán el XVII Open BTT Infantil Viella y el XX Futurobike. A mediodía, tendrá lugar la II Concentración de Vehículos Clásicos de Viella y a las 13.00 horas comenzará la sesión vermú.

La programación de la tarde arrancará con una misa en honor a todos los difuntos de la parroquia. Una hora después, comenzará otro de los actos tradicionales de las fiestas: el reparto del bollu y la botella de vino. La gastronomía volverá a cobrar protagonismo a las 21.30 horas con la recogida de las elaboraciones participantes en el XX Concurso de Tortillas. A las 23.00 comenzará la tercera y última gran verbena, amenizada por la Orquesta Paréntesis, y a medianoche se procederá a una gran quema de fuegos artificiales como punto final a los tres días de celebración.

La organización ha decidido poner en marccha una regulación específica para el lanzamiento de voladores. Únicamente se lanzarán durante los diez minutos anteriores y posteriores al inicio de los actos señalados en el programa, con la excepción de la procesión del sábado.

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Durante la presentación, «Cepi» agradeció el trabajo de la comisión de fiestas «por el esfuerzo y la dedicación que supone organizar un programa así y por seguir manteniendo viva una celebración tan arraigada en Viella».