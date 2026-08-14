Las colonias para la recta final del verano en Siero se desarrollarán en la Pola, Lugones y La Fresneda

Colonias semanales en la Pola, Lugones y La Fresneda para apoyar la conciliación de la vida laboral y familiar. La Oficina Joven de Siero organiza por primera vez esta actividad de ocio y tiempo libre, que contará con talleres, juegos y una actividad exterior, dirigida a jóvenes de Primaria y primeros dos cursos de ESO, residentes en el concejo, estudiantes en centros escolares del municipio o cuyos progenitores/tutores trabajen en territorio sierense.

Este año las inscripciones se abrirán a partir del lunes 17 de agosto y las colonias se desarrollarán en varios turnos. En Lugones, en el Centro Polivalente Integrado, tendrán lugar del 24 al 28 de agosto. En La Fresneda, en el Centro Cultural, serán del 31 de agosto al 4 de septiembre. En la Pola las acogerá la Casa de Cultura y se celebrarán del 31 de agosto al 4 de septiembre.

Se podrá disfrutar de las colonias de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas. Y habrá una actividad exterior con horario ampliado, de 10.00 a 16.00 horas, en Lugones y la Pola, consistente en una salida al parque y visita a las piscinas descubiertas, si lo permite el tiempo. En La Fresneda, se organizará una actividad medioambiental en zonas verdes de la localidad.

Una vez abierto el plazo para apuntarse, el próximo lunes, las inscripciones podrán realizarse de manera online a través de la web del Ayuntamiento, donde ya figura la información sobre las colonias. No obstante, para cualquier consulta, se puede contactar con la Oficina Joven de Siero.

Eva Iglesias y Aurora Cienfuegos, este viernes, en el Ayuntamiento de Siero. / A. S.

La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, y de Educación, Eva Iglesias, dieron este viernes los detalles de la iniciativa, gratuita, y con 35 plazas disponibles en cada localidad. "Con estas colonias queremos ofrecer a los niños y niñas una alternativa de ocio durante las últimas semanas del verano, con talleres, juegos y actividades al aire libre adaptadas a las distintas edades. Además, las organizamos en tres localidades para acercar la programación a diferentes zonas del concejo", dijo Cienfuegos.

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Por su parte, Iglesias destacó que “es una actividad que ofrece una propuesta educativa y de convivencia para los menores, puede ayudar a las familias a conciliar antes del comienzo del curso escolar”.