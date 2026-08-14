Fiestas de prau (y alguna de asfalto) para lo que queda de agosto: Viella, Lugones, Molleo, Negales y más durante las próximas dos semanas en Siero

Siero cuenta con un calendario casi infinito de fiestas a lo largo del verano y sigue habiendo muchas celebraciones a partir de este 15 de agosto. De hecho, no solo las habrá en distintas parroquias, sino que quedan citas multitudinarias como la de Santa Isabel, en Lugones. Antes, son las de Viella y otras que se desarrollan en los distintos pueblos para disfrutar de festejos de prau a la vez que se puede conocer la extensa zona rural del municipio.

Lo que sigue es un listado de fechas de algunas de las fiestas que se celebran en el concejo hasta finales de agosto.

Viella: 14 a 16 de agosto.

Han arrancado este viernes a las 13.00 horas con el tradicional paxarrazu (chupinazo) y, a continuación, la primera sesión vermú. A las 21.30 horas comenzará el reparto de la gran corderada. La primera jornada concluirá con la primera gran verbena.

El sábado, festividad de Nuestra Señora de la Asunción, los actos comenzarán a las 12.45 horas con la misa y posterior procesión. A continuación, habrá sesión vermú con puxa l’ramu. La programación se retomará a las 18.30 horas con una gran tarde de juegos infantiles.

A las 20.00 horas comenzará el Viella bingo, y media hora después abrirá el «food truck» La Criolloneta, que prestará servicio durante toda la verbena. A las 23.00 horas llegará la segunda gran noche musical de las fiestas, amenizada por DJ Burgui, con una sesión especial dedicada a los años noventa.

El domingo, a las 10.30 horas se disputará la carrera de promoción y a las 11.00 comenzarán el XVII Open BTT Infantil Viella y el XX Futurobike. A mediodía, tendrá lugar la II Concentración de Vehículos Clásicos de Viella y a las 13.00 horas comenzará la sesión vermú.

La programación de la tarde arrancará con una misa en honor a todos los difuntos de la parroquia. Una hora después, comenzará otro de los actos tradicionales de las fiestas: el reparto del bollu y la botella de vino. A las 23.00 comenzará la tercera y última gran verbena, amenizada por la Orquesta Paréntesis.

San Fernando de Molleo: 14 a 17 de agosto.

Este viernes 14 de agosto hay gran costillada a las 21.00 horas en el prau de la fiesta. A las 22.30 es la primera verbena con "Baile del sombrero", Grupo Aroma y El Pincha de tu Boda DJ. El sábado hay concurso de perros de rastreo organizado por el “Club de Caza Molledo” (9.00 horas) y a las 15.00 horas hay fabada casera en el prau de la fiesta. Por la tarde hay juegos tradicionales (18.00) y concurso de tortillas (20.00 horas). La verbena, a las 22.30, la amenizan Grupo Da Silva & Costa Norte.

El domingo 16 comienza la fiesta a las 11 con pasacalles y a las 12.00 hay misa, procesión y puya'l ramu. Hau gran paellada desde las 15.00 y tardeo con la actuación de Leticia Sabater a las 17.30 horas. A las 20.0 horas hay bingo popular y a las 22.30 cine de verano al aire libre para toda la familia.

El lunes 17 hay gran jira campestre con reparto del bollo desde las 19.30 y la tercera verbena comenzará a las 22.30 horas a cargo de Orquesta Waykas y Grupo D’Cano. De madrugada está prevista una gean chocolatada.

Negales (Valdesoto): 14 a 16 de agosto.

Arrancan este viernes, con campeonato de tute y parchís (previa inscripción en barra). Este sábado 15 es el día del socio y hay sesión vermú, fiesta de la espuma y reparto del bollo desde las 19. 00 horas. Hay merienda popular a las 21.30 horas, y actúan el Grupo Insolentes, Charly Teibol y Dj Kike.

El domingo 16 el programa incluye Concentración de coches clásicos y pasacalles. La misa es a las 13.30 horas y el sorteo del ramo es a las 15.30 horas.

Santa Isabel en Lugones: 28 de agosto al 1 de septiembre.

Aunque algunas actividades previas, como funciones de teatro, el pistoletazo de salida oficial a las celebraciones está previsto para el viernes 28 de agosto. Ese día el chupinazo y el pregón son a las 19.30 horas y media hora después es la salida de la 2.ª Ruta Santa Isabel 2.0 amenizada con Dj.

Entre otros platos fuertes del programa, el sábado 29, desde las seis de la tarde, hay gran desfile folclórico por las calles de la localidad. El domingo, a partir de las 13.00 horas, se inicia la sesión vermú "¡Viaje en el tiempo", con música para todas las edades (décadas de 1960, 70, 80 y 90) y a las 18.00 horas ameniza la tarde el famoso Paco Pil.

El lunes 31 es el día del socio, con el reparto del bollo, y hay fuegos artificiales a medianoche, entre otras muchas actividades. El 1 de septiembre es el día dedicado al niño, broche a las celebraciones de este año. Antes de ese momento hay un amplísimo programa paradisfritar con verbenas, conciertos, teatro, magia o desfile de gigantes y cabezudos, entre otros.Lo que sigue es el programa completo de las fiestas de Santa Isabel, con el detalle de horarios y actividades cada día.

Santolaya: 28 al 30 de agosto

El viernes 28 a las 21.00 hay campeonato de tute y parchís. El sábado visita guiada a los edificios históricos de la zona acompañados por la Asociación de Vecinos de Santolaya de Vixil (12.00), sesión vermú (13.00), juegos infantiles (17.00), entrega del bollo (19.00) y actuación del DJ Pika (23.00). Hay parking y servicio de bus búho gratuito de ida y vuelta, con salida a las 20.00 horas desde Pola de Siero (esquina Óptica Venero).

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El domingo el pasacalles comienza a las 12.00 horas y hay misa a las 12.30. Después comienza la sesión vermú amenizada por Carlos Velasco, acompañado del Chino (13.30 horas) y paellada (15.00 horas). A las 16.30 será el sorteo del ramo.