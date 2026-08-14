Siero reduce los baldeos y el riego ante el aumento del consumo de agua y el riesgo de que Cadasa aplique restricciones por la sequía

El Ayuntamiento de Siero reducirá al mínimo los baldeos y limitará el riego de las zonas verdes de titularidad municipal ante la situación de sequía de este verano y después de que el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) haya advertido al municipio del incremento de la demanda y de la posibilidad de que, si continúa la falta de precipitaciones, pueda activarse en otoño el plan de emergencias del Consorcio ante situaciones de sequía. El alcalde, Ángel García («Cepi»), hizo también un llamamiento a vecinos y empresas para realizar «un consumo moderado y razonable» del agua.

La advertencia de Cadasa llega después de que el consumo de agua en Siero haya aumentado un 8,27% durante mayo, junio y julio respecto a los mismos periodos de los años comprendidos entre 2022 y 2025. García precisó que el incremento no responde únicamente a las altas temperaturas y al verano seco, sino también al crecimiento de la población y de la actividad económica registrado en el concejo.

Primer paso

El Ayuntamiento comenzará por reducir sus propios consumos. Los baldeos que se realizan habitualmente se limitarán al mínimo y también disminuirá el riego de las zonas verdes municipales. García reconoció que el alcance de estas medidas es "limitado", pero defendió la necesidad de que la Administración "dé el primer paso" y acompañe la petición de ahorro trasladada a la población.

El Alcalde puso como ejemplos evitar determinados consumos prescindibles, como regar el césped o lavar el coche, además de pequeños gestos domésticos para no desperdiciar agua. La petición se extiende igualmente a las empresas del concejo.

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Prudencia

García fue prudente respecto al alcance que tendría una eventual activación del plan de emergencias de Cadasa y reconoció que no conoce el detalle de las posibles restricciones. Según explicó, la comunicación recibida por el Ayuntamiento señala que, de mantenerse la situación actual, «es de esperar que la reducción del recurso disponible pueda traducirse durante el otoño en la activación del plan de emergencias del Consorcio de Aguas»