La zona azul del centro de salud de la Pola convence a los usuarios: "Ahora sí hay donde aparcar"

La zona azul del aparcamiento del centro de salud de la Pola, una de las grandes novedades de la nueva ordenanza de estacionamiento regulado de Siero, aprueba en sus primeras semanas de funcionamiento. La valoración de los usuarios consultados por LA NUEVA ESPAÑA es mayoritariamente positiva por una razón concreta: hay mayor rotación de vehículos y resulta más fácil encontrar una plaza libre. El pago genera reticencias y algunos consideran insuficiente la primera media hora gratuita, pero incluso entre quienes plantean objeciones se reconoce que la situación ha mejorado. La percepción es más dispar en otros estacionamientos incorporados al sistema, como el de las inmediaciones del antiguo Maracaibo, donde surgen más dudas sobre la necesidad de la regulación.

Pablo Suárez, ayer, en el parking con zona azul del antiguo Maracaibo. | J. A. O.

Antes de la implantación de la zona azul, era habitual que algunos conductores llegasen a primera hora de la mañana a la zona de aparcamiento de las inmediaciones del centro de salud, dejasen allí el coche y no lo retirasen hasta terminar su jornada laboral, aunque trabajasen en otros puntos de la Pola. La ocupación prolongada reducía la rotación y quienes acudían al médico o a realizar una gestión al equipamiento sanitario se encontraban sin sitios libres.

Covadonga Junquera, pagando para usar el parking del centro de salud. | J. A. O.

Las primeras semanas de zona azul permiten dibujar un escenario diferente. Los vehículos entran y salen con mayor frecuencia y aparecen plazas disponibles. Esa es la mejora que más destacan los usuarios y la que explica que la nueva zona de parking regulado obtenga, por ahora, un balance favorable.

Alfonso Vizcaíno, vecino de El Berrón, reconoce que "hay diferencia". Aunque no le agrada tener que pagar por estacionar, admite que el cambio es evidente. "Antes, aquí no había dónde aparcar y ahora sí", señala Vizcaíno, quien echa de menos que se informe mejor a los conductores de una de las novedades del sistema de pago como es que la primera media hora de estacionamiento sea gratuita.

Ese desconocimiento no es un caso aislado. Montse Sánchez, vecina de Trespandu (Siero), tampoco sabía que podía estacionar sin coste durante los primeros treinta minutos. Su valoración general, sin embargo, es favorable a la zona azul en este punto. "Creo que está funcionando bien. Hay sitio donde aparcar. Antes venías y no podías dejar el coche y ahora sí puedes, aunque haya que pagar", explica.

Carmen Rodríguez, natural de la Pola y residente en Noreña, pone el acento en la rotación. "Está bien, porque antes había quien aparcaba aquí por la mañana y echaba todo el día, y la gente que venía a hacer una gestión o al médico no tenía dónde estacionar", explica. Ahora, sostiene, "hay movilidad y se puede aparcar a cualquier hora".

Más crítico se muestra Adrián Alonso, principalmente por la obligación de pagar. No ve bien, con carácter general, tener que abonar una tarifa para estacionar, aunque admite que el resultado puede justificar mejor la medida. Si la regulación sirve para garantizar que haya sitios libres, como es el caso del centro de salud de la Pola, considera el cobro más "entendible".

Gratuita

La primera media hora gratuita es bien recibida, pero también concentra uno de los principales reparos expresados por los usuarios. Covadonga Junquera, de Valdesoto, considera que en este aspecto la regulación está mal planteada. Y es que, a su juicio, la media hora gratuita se queda corta. "Una consulta puede superar ese tiempo y obligar al usuario a salir para ampliar el estacionamiento y efectuar el pago", advierte Ana González, sierense que acude regularmente en coche al centro de salud.

Entre los usuarios consultados se plantea que el margen gratuito podría ser mayor en este punto que en otros ámbitos también regulados. "Treinta minutos pueden ser suficientes en otros lugares, pero quedarse cortos para acudir al médico", subraya González.

La percepción vecinal cambia cuando se pregunta por otros aparcamientos de la zona azul. El parking de las inmediaciones del antiguo Maracaibo es uno de esos casos. Pablo Suárez, vecino de La Pola, establece una diferencia clara con el centro de salud. Reconoce que junto al ambulatorio se está notando que hay más sitio para aparcar, pero su valoración varía en el otro caso, cuestionando la necesidad de regular un espacio que, según señala, permanece casi sin coches durante buena parte del tiempo, salvo cuando se celebra alguna feria o actividad en el cercano Mercado de Ganados. Carlos García, poleso que ayer usó el parking del Maracaibo, estima que este tipo de estacionamientos tienen sentido como "disuasorios", frente a la "mayor utilidad del que está frente al centro de salud".

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Las novedades del contrato

La gran novedad del nuevo contrato de la zona azul de Siero, en vigor desde finales del mes pasado, pasa por la gratuidad de la primera media hora de uso, lo que supone una medida pionera en Asturias. También destaca la inclusión como zona azul del estacionamiento junto al centro de salud. Además se incorporan al sistema regulado el nuevo aparcamiento de la Pola, en la zona del antiguo Maracaibo, con 164 plazas, y el de la calle Santa Isabel de Lugones, con 151. Los usuarios de los estacionamientos disuasorios de la Pola y de Lugones disponen de una tarifa de 1,50 euros que permite aparcar durante todo el día. Además, pueden acceder a bonos de 30 euros mensuales. La tramitación del contrato para renovar el servicio de la zona azul en la Pola y Lugones no ha sido sencillo. Salió a licitación el 15 de octubre de 2025. Pocos días después, la empresa Indigo Park presentó el recurso contra los pliegos ante el Tribunal Administrativo Central, que decidió la paralización del proceso y estimó de forma parcial la reclamación. El Consistorio retrotrajo el procedimiento a su inicio y redactó de nuevo el punto de los pliegos que dio origen al recurso. El nuevo sistema se estrenó en julio.