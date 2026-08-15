El saneamiento del área industrial de El Berrón Oeste y La Meana beneficiará a 25 empresas del entorno

Unas 25 empresas se beneficiarán del nuevo saneamiento de El Berrón Oeste y La Meana, cuya primera fase adjudicó este viernes el Ayuntamiento de Siero. La actuación permitirá comenzar a resolver una carencia que se arrastra desde hace alrededor de dos décadas y que ha provocado que varias de las industrias implantadas en la zona continúen sin licencia de primera ocupación por no disponer del saneamiento exigido. El alcalde, Ángel García, («Cepi»), destacó que la obra permitirá dar una solución definitiva a una situación pendiente desde el desarrollo del polígono de La Meana.

El regidor precisó que algunas empresas ya tienen regularizada su situación, pero otras continúan sin licencia debido a una infraestructura que nunca llegó a ejecutarse en los términos inicialmente previstos. La nueva red afecta también a una pequeña zona residencial de El Carbayal, en Fonciello, que tampoco dispone actualmente de saneamiento.

El origen del problema se remonta a hace unos veinte años, cuando se desarrolló el polígono de La Meana. El saneamiento previsto entonces debía cruzar la carretera N-634 para conectar con Noreña, pero, según explicó el Alcalde, aquella solución no pudo ejecutarse. Las empresas tuvieron que recurrir a una solución provisional mediante sistemas propios de tratamiento de las aguas residuales.

Regularización

«Cuando accedí al Gobierno me encontré con que todas las empresas que están en el polígono de La Meana no tenían la licencia de primera ocupación porque no contaban con saneamiento», señaló García. Con el paso del tiempo, "algunas consiguieron regularizar su situación, pero otras siguen sin disponer de esa licencia debido a la falta de una solución definitiva para el saneamiento", añadió.

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La primera fase salió a licitación con un presupuesto de 917.895,82 euros y contempla la ejecución de 1.627 metros de nuevos colectores, con conducciones de entre 315 y 630 milímetros de diámetro. Los caudales serán conducidos por gravedad hasta el aliviadero de Fonciello para conectar con el colector interceptor del río Nora. El proyecto incluye además cuatro acometidas y el cruce de la autovía A-64 y de la línea ferroviaria mediante una hinca.