Siero adjudica por cerca de 98.000 euros la mejora del camino de Corripos, en Valdesoto

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado por 97.882,49 euros las obras de pavimentación y mejora del camino de Corripos, en la parroquia de Valdesoto, una actuación que permitirá renovar el firme y reforzar el drenaje a lo largo de 691 metros. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de dos meses y se desarrollarán en el vial que comunica este núcleo rural con la carretera AS-376. El proyecto contempla la renovación completa de la capa de rodadura mediante aglomerado asfáltico, además del ensanche del camino en diferentes puntos para mejorar las condiciones de circulación. La intervención no se limitará al pavimento, ya que también incluye el acondicionamiento y refuerzo del sistema de drenaje, con nuevas cunetas, caños de desagüe, pozos de registro y pasos salvacunetas vinculados a los accesos a viviendas y fincas.

Los trabajos se completarán con la adecuación de distintos accesos existentes y la renovación de la señalización horizontal y vertical. La actuación coincide además con otro proyecto municipal actualmente en ejecución en la zona: la renovación de la red de abastecimiento de agua de Corripos y Pando, presupuestada en 184.712 euros.

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, dieron a conocer la adjudicación de una obra que forma parte del programa municipal de mejora de la red viaria rural. El Ayuntamiento prevé destinar durante 2026 un total de 1.627.518,26 euros a la mejora, conservación y mantenimiento de la red viaria municipal. De esa cantidad, 447.518,26 euros corresponden a inversiones en caminos, mientras que otros 1,18 millones se destinan a diferentes contratos y actuaciones de conservación.Entre las principales intervenciones figura el camino de Vió a Picalloreu, en Anes, con una inversión de 149.919,92 euros para actuar sobre 1.030 metros, además del camino entre Pueblo y La Riestra, en Muñó, con 58.507 euros.

A estas inversiones se añaden 360.000 euros para el contrato de mantenimiento y mejora de la red viaria, 130.000 para trabajos de hormigón, 30.000 para suministro de áridos, 60.000 para otras actuaciones puntuales y 600.000 euros para el contrato de desbroce.

Desde 2015, según los datos municipales, Siero ha destinado 15.169.067 euros a actuaciones relacionadas con la mejora y mantenimiento de caminos, con 61 trabajos ejecutados en diferentes puntos del concejo.

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"En los últimos años hemos hecho un esfuerzo importante para mejorar la red de caminos del concejo", señaló el alcalde, quien destacó que la renovación, el mantenimiento y el desbroce de estas vías generaban anteriormente numerosos problemas. García defendió que el cambio ha requerido "un importante esfuerzo presupuestario, además de planificación y una ejecución constante para atender las necesidades de los vecinos".