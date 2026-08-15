Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Siero utiliza tecnología láser para la erradicación de grafitis y pintadas de las paredes

El sistema permite eliminar de forma controlada y sin emplear productos químicos, materiales abrasivos ni agua

Un operario limpia una pintada en el centro polivalente integrado de Lugones.

Un operario limpia una pintada en el centro polivalente integrado de Lugones.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. A. O.

Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero está utilizando tecnología láser para eliminar grafitis en distintos puntos del concejo, un sistema que permite retirar las pintadas de forma controlada y sin emplear productos químicos, materiales abrasivos ni agua. Los trabajos forman parte del contrato municipal de limpieza urbana y están siendo realizados por una empresa especializada en este tipo de intervenciones.

La principal característica del procedimiento es que permite actuar sobre la pintura minimizando la afección sobre la superficie original. Al no recurrir a productos químicos ni abrasivos y no aportar humedad durante el proceso, se reducen los riesgos de erosión o deterioro del material sobre el que se encuentra el grafiti.

El sistema puede utilizarse sobre diferentes tipos de superficies y materiales, desde fachadas hasta elementos de metal o madera. Por sus características, también resulta adecuado para intervenciones en edificios históricos y monumentos, donde la conservación del soporte sobre el que se actúa requiere una limpieza especialmente controlada.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento está empleando esta técnica para retirar pintadas en diferentes espacios del concejo dentro de las labores de limpieza urbana, incorporando así un procedimiento especializado para aquellas superficies en las que otros métodos de eliminación de grafitis pueden resultar más agresivos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La peña El Chole gana el concurso de carrozas de Valdesoto con «Los Bribon, shhh que ye secreto»
  2. Valdesoto se rinde ante la peña El Chole y su carroza de rumores inspirada en los indianos y la serie "Los Bridgerton": "Fue una sorpresa muy grande"
  3. Siero ofrece 1.284 plazas y 133 talleres en el catálogo del nuevo programa formativo municipal, con actividades en 12 localidades
  4. La zona azul del centro de salud de la Pola convence a los usuarios: 'Ahora sí hay donde aparcar
  5. Tapia, que vien la foriata Los Bribon Retroceso al futuro' y otros títulos de risión salidos del ingenio de las peñas de Valdesoto, que llevaron 12 carrozas a concurso
  6. Valdesoto celebra este lunes su gran fiesta de las carrozas, con el LXXIII Concurso Provincial de San Félix
  7. Valdesotu ye de otru mundo': fiesta descomunal del teatro y la risa en la gran cita de las carrozas de Siero
  8. Fiestas de prau (y alguna de asfalto) para lo que queda de agosto: Viella, Lugones, Molleo, Negales y más durante las próximas dos semanas en Siero

Siero utiliza tecnología láser para la erradicación de grafitis y pintadas de las paredes

Siero utiliza tecnología láser para la erradicación de grafitis y pintadas de las paredes

El saneamiento del área industrial de El Berrón Oeste y La Meana beneficiará a 25 empresas del entorno

El saneamiento del área industrial de El Berrón Oeste y La Meana beneficiará a 25 empresas del entorno

Siero reduce los baldeos y el riego ante el aumento del consumo de agua y el riesgo de que Cadasa aplique restricciones por la sequía

Siero reduce los baldeos y el riego ante el aumento del consumo de agua y el riesgo de que Cadasa aplique restricciones por la sequía

Fiestas de prau (y alguna de asfalto) para lo que queda de agosto: Viella, Lugones, Molleo, Negales y más durante las próximas dos semanas en Siero

Fiestas de prau (y alguna de asfalto) para lo que queda de agosto: Viella, Lugones, Molleo, Negales y más durante las próximas dos semanas en Siero

Las colonias para la recta final del verano en Siero se desarrollarán en la Pola, Lugones y La Fresneda

Las colonias para la recta final del verano en Siero se desarrollarán en la Pola, Lugones y La Fresneda

La zona azul del centro de salud de la Pola convence a los usuarios: "Ahora sí hay donde aparcar"

Siero ultima la contratación del saneamiento del área industrial El Berrón Oeste y La Meana, una obra de casi un millón de euros

Siero ultima la contratación del saneamiento del área industrial El Berrón Oeste y La Meana, una obra de casi un millón de euros

Viella abre este viernes sus fiestas: corderada, ciclismo, juegos infantiles y grandes verbenas hasta el domingo

Tracking Pixel Contents