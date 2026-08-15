Siero utiliza tecnología láser para la erradicación de grafitis y pintadas de las paredes
El sistema permite eliminar de forma controlada y sin emplear productos químicos, materiales abrasivos ni agua
J. A. O.
El Ayuntamiento de Siero está utilizando tecnología láser para eliminar grafitis en distintos puntos del concejo, un sistema que permite retirar las pintadas de forma controlada y sin emplear productos químicos, materiales abrasivos ni agua. Los trabajos forman parte del contrato municipal de limpieza urbana y están siendo realizados por una empresa especializada en este tipo de intervenciones.
La principal característica del procedimiento es que permite actuar sobre la pintura minimizando la afección sobre la superficie original. Al no recurrir a productos químicos ni abrasivos y no aportar humedad durante el proceso, se reducen los riesgos de erosión o deterioro del material sobre el que se encuentra el grafiti.
El sistema puede utilizarse sobre diferentes tipos de superficies y materiales, desde fachadas hasta elementos de metal o madera. Por sus características, también resulta adecuado para intervenciones en edificios históricos y monumentos, donde la conservación del soporte sobre el que se actúa requiere una limpieza especialmente controlada.
El Ayuntamiento está empleando esta técnica para retirar pintadas en diferentes espacios del concejo dentro de las labores de limpieza urbana, incorporando así un procedimiento especializado para aquellas superficies en las que otros métodos de eliminación de grafitis pueden resultar más agresivos.
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