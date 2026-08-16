Colloto estrenará un innovador campo de fútbol preparado para resistir las inundaciones del Nora

El campo de fútbol antiinundaciones de Colloto está casi listo para estrenar y no se trata de un terreno de juego convencional: está diseñado para convivir con las crecidas del río Nora, drenar rápidamente el agua y reutilizarla después para el riego. El césped artificial y las porterías ya están instalados y entre los últimos trabajos pendientes figura la iluminación. Se ultiman así las obras de uno de los elementos más singulares del proyecto para proteger la zona urbana de la localidad sierense frente a avenidas extraordinarias del río Nora. El nuevo terreno sustituye al antiguo campo de tierra situado en la margen izquierda del cauce y se suma a los dos terrenos de juego de hierba natural que ya existen en el complejo deportivo.

La actuación supone una importante mejora para las instalaciones de la S. D. Colloto, que dispondrá en breve de un terreno de juego con césped artificial que cuenta con el máximo nivel de homologación por parte de las autoridades futbolísticas internacionales. De esta forma, si la entidad deportiva se clasificara en algún momento para disputar la Copa del Rey podría jugar el partido contra un equipo de primera división en este campo.

Equipos femeninos

"No cabe duda de que se trata de una obra muy importante para nuestro club", destaca el presidente, Antonio Martínez. La inauguración de la nueva instalación facilita el crecimiento deportivo de la entidad. En este sentido, Martínez avanza que el Colloto creará para la temporada que viene dos equipos de fútbol femenino y que, en total, contará con dieciséis conjuntos de todas las categorías.

Buena parte de lo que convierte al nuevo campo en una instalación especial no se ve a simple vista. Bajo la superficie se ha ejecutado un avanzado y potente sistema de drenaje, preparado para filtrar rápidamente el agua y mejorar la permeabilidad del terreno. El agua recogida se conduce hasta una decantadora y, posteriormente, a un depósito, donde queda almacenada para ser reutilizada en el riego del propio campo.

De esta forma, el agua que recibe el terreno de juego es drenada, decantada y almacenada para su posterior aprovechamiento, un sistema especialmente relevante por la ubicación de las instalaciones junto al cauce del Nora.

El campo constituye una experiencia piloto para explorar usos urbanos compatibles con zonas inundables. Su utilización deportiva habitual se combina con un diseño adaptado desde el origen a la dinámica natural del río y preparado para asumir los episodios extraordinarios de crecida. Esa doble condición, deportiva e hidráulica, es precisamente la que diferencia el nuevo terreno de una instalación convencional y lo convierte en una de las principales novedades de una intervención de mayor calado que está impulsando la administración autonómica en todo el entorno fluvial con partidas económicas provenientes de la Unión Europea (UE).

Avenidas extraordinarias

En concreto, el campo de fútbol forma parte del proyecto promovido por la Consejería de Movilidad del Principado para proteger la zona urbana de Colloto frente a las avenidas extraordinarias del río Nora, que son relativamente frecuentes. La actuación supone una inversión de 1.596.866 euros, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y persigue un triple objetivo: reducir el riesgo de inundaciones, recuperar ambientalmente el cauce y reintegrarlo en el espacio urbano de una manera segura y sostenible.

La intervención se desarrolla en las dos márgenes del Nora y, además del campo de fútbol, incluye un parque inundable y un paseo, concebidos también para adaptarse a la dinámica del río. En la margen derecha, el parque permitirá frenar la velocidad del agua en caso de desbordamiento, mientras que una senda elevada, ajustada al trazado de un camino ya existente, actuará como elemento de protección de las zonas adyacentes. El proyecto apuesta así por recuperar espacios capaces de asumir las crecidas frente a soluciones basadas exclusivamente en muros o diques, manteniendo usos públicos compatibles con la entrada temporal del agua.

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Con el césped y las porterías colocados y pendiente de los últimos remates, el antiguo campo de tierra del Colloto completa su transformación en un innovador terreno deportivo preparado para convivir con las avenidas extraordinarias del Nora.