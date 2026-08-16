Los efectos de la sequía ya se notan en Siero: vecinos de La Figarona compran cubas de agua para abastecerse a 200 euros cada una: "Ya van quince"

La sequía que hay este verano ha puesto en jaque el suministro de agua en La Figarona (Siero). El manantial que abastece a 55 viviendas del núcleo rural, así como a su único bar, ha dejado de manar hace algo más de una semana obligando a la Comunidad de Usuarios de Aguas Las Fuentes a recurrir a camiones cisterna para garantizar el consumo básico de esta localidad de la parroquia de Anes. Llevan compradas 15 cubas de 15.000 litros, a más de 200 euros cada una de ellas.

"Llamamos al Ayuntamiento para que nos manden unas cubas, pero según nos dicen no tienen medios suficientes porque tienen que atender primero los pueblos que están enganchados a la red de agua municipal. Entonces, compramos las cubas a Aqualia, que vienen de Oviedo, pero nos supone un gasto muy grande y el presupuesto se va acabando", explica el presidente de la entidad, Marco Aurelio García.

Asimismo, comenta que "es paradójico" que por detrás del depósito de aguas de La Figarona pasa la tubería que surte a Gijón, cuya titularidad es del Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA): "Se lo sugerí al Ayuntamiento, si podríamos solicitar el enganche cuando haya escasez", comenta García, quien avanza que el próximo martes los adscritos a la red de aguas de la localidad están convocados a una reunión para debatir la problemática. "O hacenos una derrama o cerramos el grifo, el dinero se acaba", advierte.

Por el momento y desde hace una semana los grifos de los fregaderos, duchas y abrevaderos para animales no dan agua desde las 22.00 a las 08.00 horas debido a la restricción impuesta por la comunidad de aguas local. Pero esta situación, sostiene García, no podrá alargarse mucho más en el tiempo sin una medida que permita paliar la escasez de agua en La Figarona, que se prevé larga: "No hay perspectivas de que vaya a llover mucho, anuncian mucha agua pero solo cae orbayu. Y septiembre a ver cómo viene", lamenta.

Por ello, otra posible solución que ponen encima de la mesa es que la localidad se conecte a una conducción que une el depósito de Varé con el de La Figarona. "Hace tres años cerraron la llave con la seca y no la han vuelto a abrir, pero nosotros ahí tampoco podemos hacer nada", dice el presidente.

Noticias relacionadas

La comunidad de La Figarona espera que la reunión del martes sirva para desbloquear una situación que califican de "insostenible" y reclama al Ayuntamiento una actuación ágil que evite el desabastecimiento total en pleno verano.