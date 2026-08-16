Susto en el Rallysprint de Carbayín tras incendiarse un vehículo, que quedó totalmente calcinado

Susto en el Rallysprint de Carbayín, donde este sábado efectivos de Bomberos Asturias con base en La Morgal sofocaron el incendio de un coche en la prueba deportiva. El vehículo quedó totalmente calcinado.

El 112 recibió el aviso a las 9.36 horas por parte de la organización, que había iniciado labores de extinción, pero al no poder sofocarlo solicitaron la presencia de bomberos.

Noticias relacionadas

Los bomberos, durante los trabajos de extinción. / SEPA

Hasta la zona acudieron tres efectivos con el vehículo de primera salida, según informa el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).