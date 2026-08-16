Tragsa culminará en otoño la pasarela y los ascensores de la estación de ferrocarril de Pola de Siero

La que parecía interminable obra para mejorar la seguridad y la accesibilidad de la estación de tren de Pola de Siero afronta su fase definitiva cinco años después de que se pusiera en marcha por primera vez la actuación. Tragsa, la empresa pública a la que el Adif encargó completar la pasarela y los ascensores tras la paralización y rescisión del contrato inicial, acaba de sacar a licitación por 107.970 euros el suministro y colocación de los elementos de vidrio de las nuevas estructuras. Estos trabajos, que culminarán una actuación marcada por los problemas técnicos y los retrasos, se ejecutarán durante el otoño si la tramitación no sufre nuevos contratiempos.

Según especifica Tragsa, unaa vez que se proceda a la adjudicación, las labores se concentrarán durante la noche, en jornadas de cuatro horas y media, de lunes a viernes, entre las 00.30 y las 5.00 horas. Esta decisión se ha tomado para no interferir en la actividad ferroviaria. El plazo de ejecución de las obras se ha establecido en dos meses.

Cerramiento

La nueva contratación permitirá completar el cerramiento de la gran estructura metálica que ya comunica los andenes y las cajas de los ascensores panorámicos. El contrato incluye las mamparas acristaladas longitudinales de la pasarela, los cerramientos perimetrales de los ascensores, las barandillas de vidrio situadas en ambos extremos del paso elevado y la correspondiente lámina de seguridad y protección. Los elementos se instalarán sobre las estructuras metálicas previamente ejecutadas.

Las empresas interesadas en este contrato disponen de plazo hasta el 7 de septiembre para presentar sus ofertas. La apertura de las propuestas económicas está prevista para el día siguiente.

El acristalamiento previsto por Tragsa tendrá también una importante función de protección. Las mamparas recorrerán las dos fachadas del tramo de pasarela situado entre los núcleos de los ascensores y servirán para resguardar a los usuarios frente al viento y evitar la caída o proyección de objetos sobre la vía. En los extremos se instalarán barandillas frente al riesgo de caída.

Las cajas de los ascensores también quedarán acristaladas. El proyecto contempla una envolvente de vidrio alrededor de cada núcleo vertical, desde la plataforma de la pasarela hasta la coronación de la estructura. El conjunto deberá quedar correctamente sellado para garantizar su estanqueidad y evitar la entrada de agua, polvo y suciedad.

Vicisitudes

Esta fase definitiva del proyecto llega después de cinco años de vicisitudes en una actuación que inicialmente debía estar terminada en 2021. El proyecto fue licitado en julio de 2020 y en abril del año siguiente las obras ya estaban en marcha, con la previsión de concluirlas durante aquel verano. Su objetivo era acabar con una de las principales carencias de la estación: que los viajeros tengan que atravesar las vías para desplazarse de un andén a otro, además de garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

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Los problemas, inicialmente relacionados con ajustes en los costes y luego con deficiencias detectadas en el ascensor principal, cuya estructura estaba ya prácticamente levantada, provocaron primero una ralentización y paralización de las obras. El contrato inicial quedó oficialmente resuelto el 18 de enero de 2022, aunque el parón era ya evidente desde meses antes para los usuarios de la estación. Tras la rescisión, Adif encargó a Tragsa la revisión del proyecto y la finalización de las obras que habían quedado a medio ejecutar. n