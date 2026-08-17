Siero avanza en la externalización del servicio del agua aprobando la estructura de costes: "estamos ante un gran problema de suministro y lo vamos a resolver", promete el Alcalde

El Ayuntamiento de Siero dio este lunes un nuevo paso en el proceso para externalizar la gestión del abastecimiento de agua, un expediente que el gobierno local considera clave para afrontar uno de los principales desafíos del concejo en los próximos años: garantizar el suministro ante el aumento de la demanda y los problemas que ya padecen varias cooperativas y zonas rurales. El Pleno extraordinario aprobó la estructura de costes del futuro contrato, un trámite técnico y obligatorio que salió adelante con los votos favorables del PSOE y Vox, el rechazo de PP, IU y Podemos y la abstención de Plataforma Vecinal de La Fresneda.

La aprobación de este documento supone un nuevo avance en un proceso que el alcalde, Ángel García, defiende como "imprescindible" para acometer las inversiones que necesita la red y profesionalizar la gestión de un servicio que, a su juicio, afronta ya una situación preocupante. «El agua es un problema y va a seguir siéndolo cada vez más», advirtió el regidor, que vinculó esta realidad a la falta de lluvias, al aumento de las temperaturas y a las dificultades que atraviesan algunas cooperativas que se abastecen de manantiales.

El punto aprobado no entra todavía en cuestiones como beneficios empresariales o tarifas, sino que fija los parámetros para futuras revisiones de precios en un contrato de larga duración, conforme a la legislación estatal. La estructura de costes identifica las partidas principales del servicio (personal, mantenimiento, compra de agua o energía) y establece qué elementos podrán actualizarse en función de su evolución real, sustituyendo así las antiguas revisiones ligadas al IPC.

Informes

Durante el debate, PP, Podemos e IU reclamaron aplazar el asunto y solicitar nuevos informes de Secretaría e Intervención, una petición que el alcalde rechazó de plano. «No faltaba ningún informe preceptivo, ni muchísimo menos. Nosotros somos muy ágiles, muy rápidos, pero sumamente garantistas y legales en todo lo que tramitamos en el Ayuntamiento», afirmó García, recordando además que la propia secretaria municipal aclaró este extremo durante la sesión.

Más allá del trámite administrativo, el gobierno local quiso centrar el debate en el fondo de la cuestión: la necesidad de modernizar infraestructuras y asegurar el abastecimiento para las próximas décadas. El Ayuntamiento calcula que serán necesarias inversiones superiores a los 30 millones de euros para construir nuevos depósitos, renovar redes, recuperar captaciones abandonadas y extender el servicio a núcleos donde hoy existen problemas de suministro o dificultades para el desarrollo urbanístico.

El alcalde insistió en que la externalización responde precisamente a la búsqueda de una gestión más eficiente. «El estudio que hemos realizado indica que el incremento será menor si la gestión la lleva a cabo una empresa especializada que si la presta directamente el Ayuntamiento», insistió sobre una cuestión que lleva meses en el debate público. Además, recordó que la titularidad de las infraestructuras seguirá siendo pública, frente a las críticas de la oposición: «Las tuberías, los depósitos, los bombeos, los manantiales y los acuíferos siempre serán del Ayuntamiento; lo que se externaliza es la gestión».

Crecimiento de la población

García citó casos concretos, como las cooperativas de Otero y Espiniella, que llevan tiempo padeciendo problemas de turbidez y suministro, y advirtió de que en algunos puntos del concejo existen parcelas edificables donde no se pueden levantar viviendas porque no hay capacidad para garantizar agua. «Queremos que en Siero el agua no sea un problema y poder atender el crecimiento de población y de empresas que se produzca en los próximos años, con garantía de suministro», afirmó.

El regidor también quiso lanzar un mensaje claro sobre el coste de las inversiones necesarias. El recibo del agua permanecerá congelado en 2027 y el servicio lleva años sin incrementos significativos, recordó, pero admitió que las grandes actuaciones deberán financiarse a través del propio sistema. «Las inversiones las tenemos que pagar los que consumimos el agua. Es así de claro», señaló. «El agua hay que pagarla», insistió después al referirse también al coste de suministros extraordinarios como las cubas para cooperativas con dificultades.

Con todo, el alcalde se comprometió a resolver esta situación en el próximo mandato. «Los problemas del agua se resuelven con inversión y con tiempo. Nosotros vamos a dejarlo resuelto en los próximos cuatro años», aseguró. Ese es, según defendió, el objetivo último del expediente que ahora sigue avanzando: convertir el agua en una prioridad estratégica para evitar que la escasez y las limitaciones actuales condicionen el futuro desarrollo del concejo. Y para todo ello contó con el apoyo abierto de Vox, que defendió la postura de los socialistas y criticó la actitud del resto de grupos.

Oposición

Por su parte, el PP volvió a criticar de forma contundente el plan de externalización, y lamentó que no se atendiera la petición de nuevos informes "por falta de tiempo, cuando se pidieron un día después de la convocatoria del pleno", indicó Juan Luis Berros, antes de denunciar de nuevo que "es una decisión que perjudica a los vecinos". Podemos reclamó por boca de Silvia Tárano "explicaciones con luz y taquígrafos que se nos están negando sistemáticamente", indicó, antes de hablar de "prisa y mentiras" en este expediente. Y el grupo municipal de IU señala que "no basta con llegar al Pleno, decir que esos informes no son preceptivos y votar a continuación. Si el gobierno considera que no hacen falta, debe explicarlo por escrito, motivarlo e incorporarlo al expediente con tiempo suficiente para que podamos estudiarlo antes de tomar una decisión», señala la portavoz Teresa Álvarez.

IU insiste en que la estructura de costes no es una cuestión secundaria dentro del proceso, sino uno de los elementos económicos que servirán de base a la futura concesión y tendrá incidencia sobre el contrato y sobre la revisión de precios durante años. «No estamos hablando de un trámite cualquiera. Estamos hablando de las condiciones económicas de un servicio público esencial y de un contrato que va a comprometer al Ayuntamiento durante décadas. Algo así no se puede despachar con una explicación de última hora en el propio Pleno», afirma Álvarez.

Noticias relacionadas

Y la Plataforma Siero Por el Agua habla de "pacto directo entre Vox y el PSOE" de Siero para "privatizar el agua ". Lamentan que se esté perdiendo más de la mitad del agua de los depósitos en el concejo por averías "y no se arreglen", así como que "primero dicen que el Ayuntamiento no tiene dinero para inversiones y el grueso de las inversiones las van a acabar ejecutando ellos", señala Sergio Moro. Faustino Álvarez alude también a "un engaño a la población; el precio del agua siempre va a ser más caro con una empresa privada; es una decisión reprobable moralmente".