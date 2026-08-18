Argüelles (Siero) celebra este fin de semana sus fiestas con sardinada, corderada, verbenas y la tradicional jira entre sus platos fuertes

Desde este viernes 21 y hasta el próximo lunes 24 de agosto Argüelles celebrará sus fiestas Sacramentales, con un intenso y amplio programa, en el que la gastronomía, la música o el folclore serán protagonistas. Bajo el lema “Ven, y vive la fiesta” la parroquia de Siero disfrutará, como cada año en la recta final de agosto, de un punto de encuentro vecinal y para otros visitantes de Siero, y también vecinos de Noreña, que saborean estas celebraciones.

El programa se abrirá este viernes 21, a las 18.00 horas, con juegos infantiles, con la recomendación de la comisión de festejos de que lleven ropa para cambiarse los niños, ya que algunas actividades estarán marcadas por el agua. Ya para la noche, a las 21.00 horas, la sardinada popular abrirá los encuentros de gastronomía, previo a la primera verbena, desde las 23.00 horas, por medio de Cum Laude.

El sábado 22 continuará la fiesta con la tradicional corderada, desde las 14.00 horas. Y para la noche, a las 23.00 horas, la orquesta La Última Legión pondrá la música, junto al Dj Vas Bailar.

El día siguiente, domingo 23, la Banda de Gaitas El Piñote, desde las 11.30 horas, acompañará la misa solemne, que se celebrará en el prau de la fiesta. A continuación, desde las 13.00 horas, Jorge Menéndez amenizará el vermú, y por la tarde, desde las 19.30 horas, se rá el turno para el campeonato de tute y parchís.

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El cierre, con el día grande, será el lunes 24 de agosto. Por la mañana a las 12.00 horas habrá un recuerdo especial en una misa por los socios fallecidos. Y por la tarde, desde las 19.00 horas, se entregará el bollu y se disfrutará de la jira campestre, junto a El Piñote, que amenizará la merienda. La actuación musical de despedida correrá a cargo de la orquesta Dominó desde las 22.30 horas.