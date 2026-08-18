Lugones sube el telón: estas son todas las propuestas para disfrutar de una semana de teatro en la localidad sierense

Lugones volverá a convertirse a finales de este mes de agosto en escenario para las artes escénicas con la celebración de la XXXIX Muestra de Teatro, una de las citas culturales ya clásicas en el calendario de Siero. La programación, presentada este martes por la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, reunirá cuatro propuestas de diferentes géneros y formatos, con una destacada presencia de artistas y producciones vinculadas a Asturias y con un estreno absoluto como uno de los principales reclamos de esta edición.

La Muestra se desarrollará entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre en el Centro Polivalente Integrado de Lugones, bajo la organización de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, y la programación mantiene una de las señas de identidad del certamen: el eclecticismo y la voluntad de ofrecer al público propuestas escénicas muy diferentes entre sí, tanto por su lenguaje como por sus formatos.

El telón se levantará el martes 25 de agosto, a las 20.00 horas, con "El compuesto milagroso de Cervantes y Saavedra", protagonizado por Ernesto Arias. Se trata de un monólogo de carácter tragicómico que acaba de ser estrenado en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y que llega ahora a Lugones para abrir la Muestra. La propuesta plantea un acercamiento al universo cervantino desde una perspectiva entretenida y con el trabajo interpretativo como principal soporte de la función.

Estreno

La segunda jornada tendrá lugar el miércoles 26 de agosto, también a las 20.00 horas, con "Quimuqsuq", de la compañía Jovina. La obra constituye uno de los grandes atractivos de esta XXXIX edición al tratarse de un estreno absoluto. El espectáculo propone un viaje poético construido a través del movimiento, la palabra y la música, en una combinación de lenguajes escénicos.

El jueves 27 de agosto, a las 20.00 horas, será el turno de Jorge Bedoya y "El piano de Pandora". El espectáculo se presenta como una propuesta en la que se dan la mano virtuosismo, emoción y diversión, con la música y la interpretación como elementos centrales de una tercera velada concebida para volver a explorar un registro diferente al de las dos primeras jornadas.

La Muestra se cerrará el martes 1 de septiembre, a las 18.00 horas, con una propuesta especialmente dirigida al público familiar. Puppy’s Narración Oral presentará "Pedro y el lobo", un espectáculo que combina trabajo actoral, música y narración oral. La representación coincidirá además con el Día del Niño de las Fiestas de Santa Isabel, lo que permitirá acercar la programación teatral a los más pequeños dentro de las celebraciones de Lugones.

Variedad

Durante la presentación, Aurora Cienfuegos animó a los vecinos a participar en la cita cultural y destacó la variedad de la propuesta. «Queremos animar al público a acercarse y disfrutar de una nueva edición de la Muestra de Teatro de Lugones, con una programación variada y para todos los públicos», señaló la concejala.

Las tres funciones para público adulto, previstas a las 20.00 horas, tendrán un precio de 9 euros, mientras que estudiantes y jóvenes desempleados de hasta 24 años podrán acceder por 6,75 euros. La función infantil del 1 de septiembre será gratuita y de acceso libre, aunque estará condicionada por el aforo de la sala.

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Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma de venta del Ayuntamiento de Siero y en la taquilla del Centro Polivalente Integrado. La taquilla permanecerá abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 horas, y los días de representación desde una hora antes del comienzo de cada espectáculo.