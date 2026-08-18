El PP de Siero considera “injustificados” y “desproporcionados” los beneficios del contrato de la gestión del agua
"En otros contratos de concesión lo que se llevan las empresas oscila entre el 3,50 y el 6 por ciento, muy inferior al 8,62 aprobado en Siero”, denuncia Juan Luis Berros, portavoz del Partido Popular
El PP de Siero califica como “ocultista e interesada” la gestión del agua por parte del gobierno municipal del PSOE en Siero y considera “injustificados” y “desproporcionados” los beneficios que se concederán con la adjudicación del contrato de la gestión del agua en Siero.
“Han garantizado la posibilidad de que la empresa perciba un beneficio de hasta un 8,62% sobre el bruto de la actividad, percibiendo un beneficio mínimo (deducidos los costes del servicio) de 12.493.702 euros”, critica Juan Luis Berros, portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Siero, que alude al acuerdo del PSOE con Vox en el último Pleno, en el que se avanzó en la externalización del servicio del agua aprobando la estructura de costes:
Esta cifra, inciden desde el PP, es muy superior a las aprobadas en otros contratos similares en otros Ayuntamientos en los que la gestión del agua se ha externalizado. “En otros contratos de concesión los porcentajes de beneficios a las empresas oscilan entre el 3,50 y el 6 por ciento, muy inferiores al 8,62 por ciento aprobado en Siero”, resalta Berros.
Bajar la tasa del agua a los vecinos
El Partido Popular también explica que a esos números hay que sumarle “un canon del agua con un ingreso mínimo de 155.000 euros y un máximo del 3,21 por ciento anual de lo que se facture en bruto, pudiendo el Ayuntamiento facturar unos 4.650.000 euros como mínimo en 30 años”.
El portavoz de la formación de derechas defiende, en esta línea, que el Ayuntamiento podría bajar la tasa del agua de los vecinos, argumentando que “Siero cuenta con un remanente de tesorería de más de 47 millones y no necesita cobrar ningún canon, beneficiando así el bolsillo de las familias y negocios de Siero, de ahí que no se entienda que aprueben estos costes injustificados que pagaremos todos los habitantes”.
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