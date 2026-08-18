Siero inicia en la calle Don Rodrigo Muñiz Fernández de El Berrón un plan para mejorar varias vías del concejo
La primera actuación tiene un presupuesto de 48.483 euros y un plazo de ejecución de diez semanas para reparar un tramo de 120 metros
El Ayuntamiento de Siero pondrá en marcha un plan de actuaciones para la mejora y conservación viaria en el concejo. El inicio de esta actuación será en El Berrón, en la calle Don Rodrigo Muñiz Fernández, sobre un tramo de 120 metros entre las calles Samoa y Avenida de Oviedo (justo donde se encuentra la rotonda de acceso oeste a la localidad).
El proyecto, en fase de licitación, cuenta con un presupuesto de 48.483 euros y un plazo de ejecución de diez semanas. En la zona el firme presenta un importante grado de deterioro, con fisuras, irregularidades y pérdida de material en distintos puntos. De ahí que las obras contemplan la demolición de los pavimentos dañados y “la ejecución de losas de hormigón armado que permitan recuperar la capacidad portante del terreno y evitar la reaparición de los hundimientos”.
La actuación prevista constará de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor sobre la superficie previamente acondicionada, para solucionar ese problema, según explican desde el Ayuntamiento de Siero. Asimismo se adaptarán diversos elementos de drenaje y registro a la nueva rasante del pavimento, en una intervención que afectará a diez sumideros, tres pozos de registro y dos arquetas.
El alcalde del concejo, Ángel García “Cepi”, anunció este martes las obras, en compañía del concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez; y del técnico municipal David Orviz. “El asfalto está muy gastado y con baches en muy malas condiciones, y esta obra va dentro de las actuaciones que queremos hacer de conservación y de mejora de las vías urbanas”, destacó el alcalde de Siero, que confirmó que esta calle será la única que se repare dentro de este plan en El Berrón, y que próximamente se anunciarán otras actuaciones en otras vías del concejo.
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