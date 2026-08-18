Vox presenta al gobierno local nueve propuestas para incluir en los presupuestos de Siero del próximo año

El portavoz de Vox en Siero, Josué Velasco, presentó al gobierno local nueve propuestas para incluir en los próximos presupuestos de 2027. El paquete de inversiones que consideran clave la formación de derechas pasa por construir una acera en el acceso a Pola de Siero desde Marcenado, un vial entre Parque Principado y el Polígono de Viella, o la construcción de un parque acuático familiar como reclamo turístico en la Pola. Vox, que se abstuvo en los presupuestos de 2026, considera que ya se ha cumplido un 90 por ciento de su programa electoral, tras llegar a diferentes acuerdos para actuaciones en el concejo con el gobierno que lidera el socialista Ángel García “Cepi”.

“Cuando se escucha a Vox, las cosas se hacen con sentido común, pensando en el beneficio real de los vecinos y volcándonos con nuestro medio rural”, destaca Velasco, que resume algunas de las actuaciones llevadas a cabo en Siero y que considera que fueron peticiones de Vox atendidas: “La reordenación y rotonda de acceso a Parque Principado, los nuevos aparcamientos de Siero Este y de la piscina de Lieres, o la esperada acera de Valdesoto, cuya construcción arranca de forma inminente”.

De cara a los próximos presupuestos, en el paquete de medidas a ejecutar, se reparten por diversos puntos del concejo. En la capital incide Vox en la importancia de la construcción de la acera peatonal bidireccional Siero Este–Marcenado, que facilite el acceso al polideportivo, la piscina exterior y el mercado de ganados. “A día de hoy decenas de personas se juegan la vida caminando en una zona sin habilitar, que requiere de una actuación urgente”, destaca Velasco.

También subrayan la necesidad de la transformación de la piscina exterior de Pola de Siero en un punto de atracción familiar con parque acuático e infantil. “Que sirva como reclamo turístico del concejo”, comenta el portavoz de Vox.

Otras peticiones para las cuentas del concejo que se están negociando pasan por un nuevo vial y una rotonda a la altura de La Central Lechera, que conecte Parque Principado y el Polígono de Viella; o la ejecución de dos grandes murales dentro del programa “Muralia” en la Avenida de Oviedo de Lugones dedicado a la Selección Española tras ganar el Mundial y otro en la calle Ramón y Cajal en Pola de Siero.

Actuaciones en recintos deportivos y colegios

Vox, en materia deportiva, urge una actuación en la cubierta del graderío del campo del Berrón, así como la construcción de dos vestuarios fijos para el Atlético de Lugones en Santa Bárbara.

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La reforma integral de baños y cañerías golpeadas por malos olores en los colegios de Los Campones (EL Berrón), Hermanos Arregui y Celestino Montoto (Pola de Siero); la adecuación de las antiguas escuelas de Granda como centro social; un plan de mejora del tráfico en Carbayín Alto para garantizar la seguridad; y la puesta en marcha de huertos urbanos en Lugones completan la batería de peticiones de Vox para apoyar los presupuestos de Siero para el próximo año.