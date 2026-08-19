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Alarma en Granda (Siero) por la caída de un cable de alta tensión que casi hace arder una vivienda

Los vecinos denuncian la demora de los servicios de extinción, que dieron por controlado el conato de incendio pasadas las tres y media de la tarde

Alarma en Granda por un cable de alta tensión caído que casi hace arder una casa

Alarma en Granda por un cable de alta tensión caído que casi hace arder una casa

L. Palacios

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Luján Palacios

Luján Palacios

Granda (Siero)

Enorme susto en la Sierra de Granda por el conato de incendio en una vivienda. Un cable de alta tensión se desplomó sobre las tres de esta tarde sobre la fachada de una de las viviendas de la localidad sierense, ocasionando un principio de fuego en la instalación de la vivienda que ocasionó chispas y pequeñas explosiones en la zona del tejado, junto con fuego en parte del lateral de la casa.

Los vecinos de la barriada salieron despavoridos de sus casas ante el temor de que las llamas acabaran extendiéndose por todo el inmueble y afectara al resto de la manzana, compueta por varias casas pareadas en línea. Asimismo, critican la tardanza de los servicios de extinción, por los que esperaron "más de media hora, pudo haber ardido todo", aseguran.

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Finalmente no hubo que lamentar más que algunos daños materiales, y el problema se dio por controlado pasadas las tres y media de la tarde tras desplazarse a la sierra varias dotaciones de Bomberos.

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