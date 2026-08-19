El alcalde de Siero confía en cumplir el objetivo de cerrar los presupuestos “en septiembre u octubre" y "con el mayor número de apoyos"

El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, confía en sacar adelante los presupuestos de Siero para 2027 “en septiembre u octubre”. El gobierno local, del PSOE, trabaja ya la elaboración de los mismos y mantendrá próximamente encuentros con los diferentes grupos. “El objetivo es contar con el mayor número de apoyos de concejales”, indica Cepi, que confía en volver a sacar adelante las cuentas, antes de acabar el año, como ha sucedido siempre a lo largo de sus tres mandatos.

En los próximos días el regidor socialista tiene previsto reunirse con Izquierda Unida (IU) y la Plataforma Vecinal de La Fresneda, para escuchar sus propuestas, en una ronda que le llevará a entrevistarse con todas las formaciones con representación en el Ayuntamiento de Siero. “No porque haya elecciones a la vuelta de la esquina tenemos que cambiar el ritmo y la forma de trabajar. El presupuesto de 2027 tenemos que aprobarlo lo antes posible, como hacemos siempre, para que pueda entrar en vigor y continuar llevando a cabo actuaciones que entendemos que son buenas para continuar mejorando y transformando Siero”, reflexionó Cepi este miércoles, durante una visita a las obras de mejora de la Escuela Infantil de Areñes, en Carbayín Alto.

El PSOE gobierna en Siero con mayoría absoluta. Tal circunstancia que no ha impedido que haya trabajado para llegar a acuerdos con otras formaciones para gozar de un respaldo más amplio en las cuentas. IU y La Fresneda apoyaron las cuentas del presente ejercicio, mientras que VOX se abstuvo. Precisamente, la formación de derecha ha presentado una propuesta con nueve actuaciones para que se incluyan en los presupuestos.

“Valoro mucho la actitud de Vox en Siero. Es bastante constructiva en cuanto al día a día y a los presupuestos”, indicó Cepi, antes de añadir que todavía no había “mirado con detalle” las propuestas: “Es un momento de dejar las banderas para intentar conseguir lo mejor posible entre todos. Así que las miraré con cariño”, subrayó.

Cepi también enfatizó la importancia de contar con un presupuesto aprobado con margen para poder ejecutar las inversiones desde el inicio de enero: “Te permite organizarte y planificar el año con mucha más tranquilidad, y que los técnicos puedan hacer los proyectos, memorias y pliegos”.