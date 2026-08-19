Siero proyecta la construcción de un bulevar verde con un carril bici y peatonal en la nacional 634 a su paso por El Berrón

Siero proyecta construir un bulevar verde junto a un carril bici y peatonal en el margen de la carretera Nacional 634 a su paso por El Berrón. El proyecto, aún en una fase embrionaria, pero en el que el Ayuntamiento ya trabaja con bocetos para su desarrollo, permitirá disponer de una “zona agradable”, con árboles y para el disfrute de los vecinos. La previsión es que este nuevo bulevar se extienda desde la glorieta situada al oeste de la localidad en la propia carretera nacional 634 y que da acceso a la avenida de Oviedo de El Berrón, hasta las inmediaciones de la estatua de la “Pitufina ferroviaria”.

La idea, según explicó este martes el alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, surgió a raíz del inicio de los trabajos que acaban de empezar para eliminar el histórico cruce semafórico que da entrada a El Berrón por la avenida de Langreo, y que también une la N-634 con la carretera Carbonera (AS-376). “Se van a dejar menos carriles para el tráfico que los actuales del cruce. La idea surgió para aprovechar los espacios que se ganan. Y es hacer un bulevar verde a su alrededor en la nueva glorieta, y que llegue hasta la rotonda situada al oeste de El Berrón y hasta La Pitufina”, explicó el regidor socialista.

Cepi también matizó que no se trata de un proyecto a corto plazo. En primer lugar es necesario la cesión por parte de Fomento de ese tramo de la nacional 634. “La idea ya la tenemos y estamos con el dibujo. Para que una vez que pidamos la cesión a Demarcación de Carreteras poder dibujar una zona verde que recorra la localidad y la separe de la carretera Nacional 634”, detalló.

Humanizar la Nacional 634 de El Berrón a Pola de Siero

Junto a la nueva glorieta en construcción se actuará en la avenida de Santander, donde ya se ha diseñado una pequeña zona verde tras la peatonalización de la calle Los Laureles. En esa línea, pero con más espacio para el peatón, con bancos, zonas de sombra, y el carril bici, será donde ahora trabajará el Ayuntamiento de Siero. Ese bulevar se situaría por la parte más oeste en la zona de la calle Don Rodrigo Muñiz Fernández (detrás del Hotel Samoa), y se extendería hasta el entorno de la calle Democracia (detrás de la Casa de la Cultura).

Este proyecto va en sintonía también con el plan de humanizar la Nacional 634 entre El Berrón y Pola de Siero, dotándola de carril bici y peatonal, limitando la velocidad, para unir e integrar ambas localidades. Cepi confirma que no existen aún novedades sobre el avance de un proyecto en el que trabajan en coordinación con Fomento, bien sea asumiendo la obra la propia entidad, o cediendo a Siero la vía para su adecuación. Aunque espera que haya noticias antes de que acabe el año: “De momento no tenemos calendario, pero el proyecto de humanización es prioritario para el Ministerio, Siero y Noreña”, manifestó Adriana Lastra, delegada del gobierno, el pasado 30 de mayo en la inauguración de la nueva rotonda de acceso a Parque Principado.

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El anuncio de esta futura actuación lo hizo el alcalde de Siero durante una visita a El Berrón a la calle Don Rodrigo Muñiz Fernández, que será asfaltada. El regidor cifró en 1,7 millones de euros las inversiones en marcha en la cuarta localidad del concejo, incluyendo las obras de la eliminación del cruce de la Nacional 634 por una rotonda, la mejora del entorno del centro de salud que se iniciará próximamente, o la reciente finalización de la modernización de la avenida de Oviedo en su parte más al este.