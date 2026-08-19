Siero ultima la puesta a punto de cinco colegios para el nuevo curso escolar. estas son las actuaciones en marcha

El Ayuntamiento de Siero ultima los trabajos de mejora y mantenimiento en cinco colegios del concejo, que se han estado realizando a lo largo del verano. Se trata de labores de puesta a punto, por un valor de 71.200 euros, de cara al nuevo curso escolar. “Como se hace todos los años, ahora ya tampoco hay tanto pendiente, porque va haciéndose todo el año, poco a poco en los diferentes centros. Y sí intentamos que sea la gran mayoría de obras en verano por las vacaciones”, explica Ángel García “Cepi”, alcalde de Siero, que visitó las obras que se están efectuando en la Escuela de Educación Infantil de Areñes, en Carbayín Alto.

En el caso de este centro, las labores, por un importe de 7.150 euros, se centraban en la reparación de fachadas y cubiertas del edificio, junto a otras actuaciones destinadas a mejorar el estado de conservación y mantenimiento general de los inmuebles.

La actuación contemplaba el tratamiento de cerchas de madera, con protección frente a carcoma y parásitos, la reposición de placas de policarbonato y la reparación de revestimientos de fachada mediante la reposición de placas de piedra caliza desprendidas.

En la Escuela de Educación Infantil de Areñes están matriculados una veintena de alumnos para el curso que empezará en menos de un mes.

Además el Ayuntamiento trabaja este verano en los colegios de La Fresneda, La Ería en Lugones, la Escuela de Viella del Centro Rural Agrupado de Viella y Los Campones en El Berrón.

En la Fresneda (10.754 euros) se aborda la sustitución de canalones. En La Ería (14.175 euros) la renovación parcial de la red de saneamiento, así como la sustitución de canalones en la pista cubierta por otros 7.800 euros. Además se acometen trabajos de pintura exterior en Viella (18.851 euros) y en Los Campones (12.525 euros).

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Cepi recordó que la competencia municipal, de mantenimiento y adecuación de los 13 centros de Infantil suponen un coste de 1,5 millones en el presupuesto de Siero en este 2026. “No solamente están incluidas estas situaciones y las obras, sino también los suministros que tenemos que pagar, como son el agua, la luz, el gas, el gasóleo y la limpieza”, añade.