La carretera de la Pola a Bendición (SI-8), cortada por un socavón un año después de que el Principado invirtiera 1,3 millones de euros en su mejora
Los trabajos de reparación obligan a desviar el tráfico por la carretera de Carbayín hasta el próximo día 30
La carretera SI-8, que une Pola de Siero con Bendición, se encuentra cortada hasta el próximo día 30 por los trabajos de reparación de un socavón, en el tramo situado entre Bendición y Leceñes. El hundimiento de la carretera se ha producido apenas un año después de las obras de renovación integral de la vía, con un coste de 1,3 millones de euros a cargo del Principado.
La Consejería de Movilidad se ha visto obligada a actuar para reparar un daño que provocará alteraciones en la circulación durante un par de semanas, obligando a los vecinos de la zona y resto de conductores a desviarse para dirigirse hacia Valdesoto. Deben tomar, en la glorieta de la carretera Carbonera (AS-376), la vía en dirección a Carbayín Bajo, que es la SI-16, hasta la altura de Landia, donde se coge la SI-11 hasta Leceñes.
El hundimiento se sitúa a escasos metros del pasado elevado sobre la vía del tren que une Gijón con Pola de Laviana, en el propio barrio de Bendición. Los operarios trabajan desde el pasado lunes para sanear y reacondicionar la calzada en este punto, con la previsión desde el gobierno regional de restablecer el tráfico el próximo 30 de agosto.
La SI-8, con un trazado de unos 6,3 kilómetros, comunica Pola de Siero desde El Bayu con Bendición, donde enlaza con la carretera Carbonera, poco después de Xixún. Hace un año, en julio, finalizaban unas obras de acondicionamiento del firme, que se encontraba en muy mal estado. También se acometieron mejoras del sistema de drenaje y cunetas, así como la construcción de un muro de escollera en el punto kilométrico 5,3, destinado a reforzar la estructura de la vía, además de instalar nuevas barreras de seguridad.
El contratiempo del corte de la carretera por el hundimiento provoca ahora, que por ejemplo los vecinos de Valdesoto pierdan la salida natural y directa hacia la Autovia Minera (AS-I), al mismo tiempo que ahora todo el volumen de tráfico hacia Valdesoto y Carbayín se junte por la misma vía.
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