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El Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña abre una nueva convocatoria con 13.000 euros en premios

El plazo de presentación de obras se extiende hasta el 30 de septiembre

Aurora Cienfuegos, durante la presentación.

Aurora Cienfuegos, durante la presentación. / A. S.

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J. A. O.

La Fundación Municipal de Cultura de Siero ha abierto el plazo para participar en la XXII edición del Certamen Nacional de Pintura Contemporánea «Casimiro Baragaña», una de las convocatorias artísticas consolidadas del concejo. Los artistas interesados podrán presentar sus obras hasta el próximo 30 de septiembre.

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, presentó este jueves las bases de una nueva edición del concurso, abierto tanto a artistas españoles como a extranjeros residentes en España. El tema y la técnica serán libres y cada participante podrá concurrir con una única obra.

Las propuestas deberán ser originales y no haber sido premiadas anteriormente en ningún otro certamen o concurso. Las bases establecen además unas dimensiones comprendidas entre 80 por 80 centímetros y 180 por 180 centímetros.

Un jurado especializado será el encargado de valorar los trabajos y seleccionar las obras finalistas, que posteriormente formarán parte de una exposición en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de La Pola de Siero. Este mismo espacio acogerá la entrega de los galardones.

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El Casimiro Baragaña mantiene una dotación global de 13.000 euros, distribuida en tres premios. El ganador recibirá 6.000 euros, mientras que el segundo premio estará dotado con 4.000 euros y el tercero, con 3.000 eur

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