El Principado culmina la reparación de la carretera entre Candín y La Camperona, en Siero, tras una inversión de casi un millón de euros
"Era una demanda de los vecinos desde hace mucho tiempo", destaca el viceconsejero de Movilidad, Jorge García, sobre unos trabajos que consistieron en la renovación del firme, la eliminación de baches y la construcción de escolleras
El Principado acaba de concluir la reforma integral de los cuatro kilómetros de la carretera SI-13 entre Candín y La Camperona, en Siero, donde se encontraba “muy deteriorado el firme”, como explicó Manuel Serrán, jefe del Servicio de Conservación de Carreteras de la Consejería de Movilidad. Los trabajos, en los que el Principado ha invertido 933.000 euros, han consistido en la renovación del firme, la eliminación de baches y la corrección de deformaciones, así como la reposición de cunetas o la construcción de un par de escolleras.
"Era una demanda de los vecinos de hace mucho tiempo", resaltó Jorge García, viceconsejero de Movilidad del Principado, en la visita a la finalización de los trabajos, a la que también asistió el alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”, junto a los concejales Raimundo Díaz y Pergentino Martínez. "Esta actuación era muy necesaria por el mal estado que se encontraba la vía tras muchos años sin reparar, ha quedado muy bien", apuntó el regidor.
El consejero destacó también la importancia de la creación de cunetas, "que darán seguridad a la conducción", así como "la renovación del drenaje y las barreras de contención, en una vía corta, de algo más de cuatro kilómetros, pero que sin duda va a significar mucho para la movilidad para los vecinos".
La SI-13 une La Camperona, en el límite de Siero con San Martín del Rey Aurelio en la AS-391, con Candín, ya en el límite con Langreo, donde engancha con la AS-323, la carretera que conecta Carbayín Alto con Tuilla.
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