Adiós al aislamiento de la localidad sierense: las obras para enlazar San Miguel de la Barreda con la autovía de Bobes comenzarán la próxima semana

Los vecinos de San Miguel de la Barreda ya ven muy cerca el fin del aislamiento que sufren desde hace un año, concretamente tras el desdoblamiento de la carretera AS-17 a su paso por la localidad y el polígono de Bobes. El consejero de Movilidad, Jorge García, anunció este jueves que la próxima semana se iniciarán las obras para la construcción del nuevo vial que conecte la rotonda de la vieja carretera que había quedado en "fondo de saco" con una nueva dentro de la autovía AS-17.

Se trata de un tramo de 45 metros de longitud, con un presupuesto de 171.000 euros, y que tendrá un plazo de ejecución de tres meses, con lo que la previsión es que antes de finalizar el año la AS-17 y la AS-17a queden conectadas en la zona más cercana a Argüelles.

"Es una demanda vecinal importante. Una obra que en principio debería de ejecutar Sogepsa dentro del plan del polígono, pero como está marcada más que nada por los plazos de comercialización, desde la Consejería hemos tomado impulso y acelerado. Si todo va bien, la semana que viene empezaremos esa obra que conectará finalmente la autovía con lo que a día de hoy es un fondo de saco", avanzó Jorge García durante la visita a la finalización de la renovación integral del firme en la SI-13, también en Siero, entre Candín y La Camperona.

Más de un año

García incidió también en el esfuerzo inversor del Principado en Siero. “En lo que llevamos de mandato superamos los 30 millones, sobre todo por la obra de duplicación de la autovía de Bobes”. El consejero resaltó, aunque sin detallar, que trabajarán en nuevas mejoras viales en el concejo. "De la mano del Alcalde estamos viendo las necesidades del municipio, que es grande, y en el que esperamos poder tener nuevas actuaciones próximamente", señaló el responsable autonómico.

La construcción de este enlace de la AS-17 con la AS-17a da cumplimiento al compromiso por la Consejería de Movilidad con el Ayuntamiento de Siero, tras la petición del alcalde, Ángel García “Cepi”, de recuperar la conexión perdida, al considerar que la situación condicionaba la movilidad diaria de los residentes y el acceso a distintos puntos de la parroquia. Y también para atender las quejas de los vecinos de San Miguel Miguel de la Barreda, que protagonizaron concentraciones para denunciarque se veían obligados a tomar vías alternativas secundarias o efectuar más rodeos.