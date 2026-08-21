El complicado rescate nocturno de una vaca de 600 kilos que cayó por un desnivel de 7 metros en Siero: tuvieron que sacarla del barro y luego izarla con ayuda de la pluma de un vecino
El animal había caído a una antigua vía de tren, en una zona muy pantanosa
El operativo duró más de cuatro horas
M. G. S.
Complicado rescate de una vaca de 600 kilos en La Collada (Salas). Ocurrió la pasada noche cuando el animal cayó por un desnivel de unos 7 metros a una antigua vía de tren y en una zona muy pantanosa. Tras dar la voz de alarma el ganadero poco antes de las ocho de la tarde, hasta el lugar se desplazaron dos miembros del grupo de rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).
El operativo duró horas. En concreto, más de cuatro. El 112 recibió la llamada a las 19.52 y hasta las 00.30 horas los rescatadores no pudieron volver a su base. Con eslingas y cabrestantes lograron sacar a la vaca del barro. Después llegó el momento del izado. Con ayuda de la pluma de un vecino y las eslingas se consiguió sacar al animal hasta la carretera "sana y salva". Afortunadamente, todo quedó en un susto.
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