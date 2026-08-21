Reparada la acera que une las calles Leopoldo Lugones y Santa Isabel para mejorar la seguridad y accesibilidad en esa zona de Lugones

El Ayuntamiento de Siero ha saneado y reparado en Lugones el tramo de acera entre las calles San Isabel y Leopoldo Lugones, que se encontraba muy deterioradaa, y con el fin de mejorar la accesibilidad y seguridad para los peatones. La intervención, con un plazo de ejecución de un mes, tuvo un coste de 13.031 euros.

El concejal de Saneamiento y Abastecimiento de Agua, Pergentino Martínez, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, visitaron la finalización de los trabajos. Allí, hicieron hincapié en la importancia de “tener en buen estado nuestras calles, caminos y carreteras, tanto en la zona urbana como en la menos urbana”.

Los trabajos en Lugones buscaban corregir el deterioro de este paso y mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad para los peatones.

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La actuación consistió en la ejecución de una nueva solera de hormigón armado para corregir los hundimientos existentes y garantizar la estabilidad del espacio peatonal, además de la renovación del pavimento de baldosa y del encintado de bordillo en toda la zona afectada.