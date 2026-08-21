El socavón que corta la carretera de la Pola a Bendición fue causado por la rotura de una tubería y las restricciones al tráfico se extenderán más de los previsto
La actuación, con un coste de 375.000 euros, se lleva a cabo un año después de la reforma integral de la SI-8
"Estamos ejecutando la renovación de unos marcos de desagüe que la Confederación Hidrográfica nos ha pedido ampliar", detalla Jorge García, viceconsejero de Movilidad
El hundimiento de la carretera (SI-8) entre Pola de Siero y Bendición, que ha provocado el cierre parcial de la vía un año después de invertir 1,3 millones en su reforma integral, se debe a la ruptura de una tubería. Un contratiempo, ajeno a la actuación, pero que provocará que el tráfico esté restringido entre Bendición y Leceñes durante dos meses y medio, hasta el próximo 30 de octubre.
La actuación se alargará más de lo previsto, ya que la Consejería de Movilidad había anunciado inicialmente que se extendería hasta el 30 de agosto. Los vehículos deban desviarse por la carretera SI-16 que va hacia Carbayín, y después por la SI-11 a la altura de Landia para desplazarse hasta el barrio de Leceñes, en Valdesoto.
"Estamos ejecutando la renovación de unos marcos de desagüe que la Confederación Hidrográfica nos ha pedido ampliar", explicó Jorge García, viceconsejero de Movilidad del Principado, durante la visita a la finalización de la renovación integral del firme en otra carretera del concejo de Siero, la SI-13, que une Candín y La Camperona, y en la que se han invertido 933.000 euros.
El presupuesto de actuación para reparar el hundimiento de la SI-8 en Bendición asciende a 375.000 euros. La zona afectada se sitúa muy próxima al paso elevado sobre la vía del tren que une Pola de Laviana y Gijón.
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