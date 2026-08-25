Muncó se queda sin fiestas: la comisión pide ayuda para no desaparecer y se da como plazo hasta el año que viene

La Sociedad de Festejos San Roque, de Ordiales-Muncó (Siero), se encuentra en una situación límite. La entidad, con más de medio siglo de actividad a sus espaldas, ha decidido darse de plazo hasta abril de 2027 para intentar incorporar nuevos miembros que garanticen su continuidad. Si no logra reunir un grupo suficiente de personas dispuestas a asumir la organización de las fiestas patronales, sus responsables convocarán una nueva junta para acordar la disolución de la sociedad.

La decisión fue adoptada en la junta celebrada el pasado 1 de agosto en el salón parroquial de Samartino, a la que asistieron 18 socios. Durante la reunión fueron aprobadas, sin objeciones, las cuentas anuales de la entidad y se abordó el futuro de la sociedad, ante las dificultades que desde hace años afronta para encontrar relevo.

Los actuales responsables acordaron finalmente no disolver la entidad durante este ejercicio y abrir un nuevo periodo para tratar de incorporar personas interesadas y comprometidas con el proyecto. La falta de relevo generacional y el progresivo desgaste de los miembros que han venido asumiendo la organización de las celebraciones han reducido la capacidad de la sociedad para mantener su actividad.

Medio siglo de vida

«Es una pena que esta sociedad de festejos con más de 50 años de actividad termine por no existir un relevo generacional», señalan desde la entidad, que recuerda que lleva años reclamando colaboración sin haber conseguido reunir el número mínimo de personas necesario para garantizar la continuidad de las fiestas. Lo único que se mantendrá este año es la misa patronal, el domingo que viene a las 18.00 horas, con procesión y la Coral de Santa María de Lieres, con un pequeño bar para tomar algo, gaita y tambor.

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El paso del tiempo y los problemas de salud de algunos de sus integrantes han ido mermando la capacidad de la sociedad para organizar año tras año los festejos de San Roque. Ahora se abre una última oportunidad para evitar su desaparición. La sociedad hace así un llamamiento a los vecinos y a otras personas vinculadas a la localidad que quieran incorporarse y asumir responsabilidades en la organización.