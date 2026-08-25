Siero acomete la mejora de la iluminación de los Bloques Sindicales en Lugones

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado las obras de renovación del alumbrado público de la zona de los Bloques Sindicales de Lugones por un importe de 444.660 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses. La actuación permitirá sustituir buena parte de las luminarias, columnas y cableado de una zona residencial cuyos edificios tienen más de medio siglo.

Los trabajos se desarrollarán en las calles Nicanor Piñole, Paulino Vicente, Martin Luther King, Gaspar García Laviana, El Cuetu y Bloques Sindicales, además de otros puntos próximos. El proyecto contempla la instalación de 95 nuevas luminarias LED, con las que el Ayuntamiento pretende mejorar la iluminación y reducir el consumo energético.

La intervención también reorganizará la instalación eléctrica. Actualmente existen tres centros de mando que suministran energía al alumbrado de este entorno. Los tres serán desmontados y sustituidos por un único centro de mando, que se ubicará en el entorno de la calle Luis Braille y desde el que se alimentará todo el alumbrado incluido en el proyecto. En esta última calle no será necesario sustituir las luminarias ni el cableado, al encontrarse en buen estado, aunque sí se actuará sobre los equipos de mando.

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El alcalde de Siero, Ángel García «Cepi», destacó que se trata de una zona residencial que necesitaba una actualización de sus instalaciones. «Es una zona con edificios de más de 50 años que requería de una renovación del alumbrado público, no solo por estética y por mejorar la luminosidad, sino también por el consumo», señaló.