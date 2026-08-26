Más miembros en la comisión y más socios: la petición de la Sociedad de Festejos de Santa Isabel para que no peligren las fiestas de Lugones

Sin experiencia, con la motivación de no dejar morir las fiestas de su villa, y con la energía y motivación que aporta la juventud a cualquier reto que se le proponga. Candela García asumió hace tres años la presidencia de las fiestas de Santa Isabel acompañada de su amiga Marta García como vicepresidenta. Lo hicieron para dar relevo a la comisión de festejos, integrada entonces por unas 15 personas. Lugones revitalizó así unas fiestas que para este 2026 cuentan con seis días de programación, con orquestas, vermús rocieros y para todos los públicos, nombres estrella como Paco Pil o un desfile folclórico. Pero, en su tercer año al frente de las celebraciones, Festejos de Lugones lanza una petición de ayuda: son necesarios más socios y más colaboradores para sacarlas adelante.

A pocas horas de que se inicie Santa Isabel el número de socios supera por poco la barrera de los 400. “Es una cifra baja, para una población de unos 13.000 habitantes”, lamentan desde Festejos de Lugones. “Los dos primeros años que estuvimos en la comisión fuimos casi 900, es verdad que siempre hay un remonte final, pero parece difícil igualarlo”, comenta Candela García, que aprovecha para animar a los vecinos.

Socios por 20 euros

¿Y cuál creen que es el motivo de la bajada? “Puede que el cambio de ubicación haya influido. Y que este año no hemos ido casa por casa, porque somos muy pocas ya en la comisión y se necesita mucho tiempo”, detalla Marta García, que recuerda también que instalaron los últimos días un punto en la Plaza de Europa para hacerse socio por 20 euros de unas fiestas que van desde este jueves 27 de agosto hasta el martes 1 de septiembre

Esa falta de efectivos en la comisión ha sido otro de los contratiempos para sacar adelante las celebraciones. Porque Candela y Marta García, de 21 años, se han quedado solas, junto a alguna persona que les echa un cable de forma puntual. “Hacemos un llamamiento para que colaboren, bien como socios, o en la comisión, porque si no peligran las fiestas, no se pueden traer orquestas buenas, ni sacarlas adelante”, detallan.

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Desde su llegada a Festejos de Lugones, cuando se enteraron de que la anterior comisión lo iba a dejar y nadie asumía ese relevo, han intentado trabajar por una programación que llegue a todos los públicos y actividades alternativas. “Hicimos un festival, ´Rebobina´, el pasado mes de junio y trajimos a Fernandisco”, rememora Candela García, que también hace hincapié en la dificultad de organizar una fiesta por la coyuntura económica actual, y retomando la petición de más brazos para la comisión de festejos: “Los precios de las orquestas subieron por ejemplo, y hay muchas gestiones y papeles en los que trabajar”. Con un poco de colaboración esperan que Santa Isabel siga siendo la fiesta que siempre fue, multitudinaria y para todos.