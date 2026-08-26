La Pola concentra el grueso de la inversión municipal en marcha en Siero, con casi 8 millones de euros frente a los 5,4 de Lugones

Pola de Siero copa la inversión municipal en marcha actualmente en el concejo. La capital sierense suma 7,95 millones de euros en actuaciones en marcha, frente a los 5,41 millones que se están destinando a proyectos en la localidad de Lugones. En conjunto, ambas localidades reúnen 13,37 millones de euros en obras y mejoras urbanas actualmente en ejecución o desarrollo.

Los datos fueron dados a conocer este martes por el Ayuntamiento durante la presentación de las obras de renovación del alumbrado público en el entorno de los Bloques Sindicales de Lugones, una actuación presupuestada en 444.660 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses. Los trabajos afectan a las calles Nicanor Piñole, Paulino Vicente, Martin Luther King, Gaspar García Laviana, El Cuetu y Bloques Sindicales, entre otras zonas, e incluyen la instalación de 95 nuevas luminarias LED, además de la renovación de buena parte de las columnas y del cableado.

En Pola de Siero, la principal inversión corresponde al proyecto del nuevo parque de La Reconquista y el aparcamiento en altura, con 5,85 millones de euros. Se trata, con diferencia, de la actuación de mayor cuantía de las que figuran en el listado municipal para la capital. A este proyecto se suman 899.981,96 euros para la urbanización de la avenida de Gijón y 769.524,46 euros para la calle Capitán Gutiérrez Mellado.

Muros y pérgola

La relación se completa con 249.965,21 euros para reparar la cubierta del Palacio de los Marqueses de Santa Cruz, 34.898,32 euros para los muros de los chalés municipales de la calle Alcalde Parrondo, 23.000 euros para una pérgola en el parque Alfonso X y otros 130.000 euros para actuaciones del Patronato Deportivo Municipal. En total, 7.957.419,19 euros.

Lugones concentra el segundo gran paquete inversor, con 5.416.517 euros. La mayor parte corresponde a la cuarta fase del bulevar, con 4.646.536,52 euros. El proyecto constituye una de las principales actuaciones urbanísticas de la localidad y el Ayuntamiento ha destacado que permitirá avanzar en la transformación de este eje y en el desarrollo de nuevos espacios residenciales. La contratación de la parte pública del bulevar figura entre los grandes proyectos de obra municipal de Siero.

Junto al bulevar y al nuevo alumbrado de los Bloques Sindicales, Lugones tiene en marcha la reurbanización del entorno de la antigua Casa de Cultura, presupuestada en 325.320,48 euros.

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Así, aunque las dos localidades concentran buena parte del esfuerzo inversor del Ayuntamiento, Pola de Siero suma unos 2,54 millones de euros más que Lugones en las actuaciones actualmente recogidas en este paquete. La diferencia se explica fundamentalmente por el peso del nuevo parque de La Reconquista y el aparcamiento en altura, una de las grandes operaciones urbanas previstas para la capital sierense.