Siero avanza en el saneamiento de Valdesoto: Cotiellos, Recuistu y La Piniella ya cuentan con el servicio y solo quedan tres núcleos pendientes
El Ayuntamiento iniciará este año las obras de seis fases de saneamientos distribuidas por todo el concejo con una inversión global de 5,7 millones
El Ayuntamiento de Siero avanza en su plan de dotar de saneamiento a todo el municipio. La última obra finalizada ha sido en Valdesoto, para que puedan contar con este servicio los núcleos de Cotiellos, Recuistu y La Piniella. La actuación, que contó con un presupuesto de 884.473 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, permitirá dar servicio a 194 vecinos.
“La inversión en saneamiento para la parroquia Valdesoto desde 2015 roza los 3,8 millones de euros. Nuestro objetivo, como siempre dijimos, es que todo Siero tenga saneamiento. Hasta que no lleguemos a ese punto, vamos a seguir con este nivel inversor”, enfatizó Ángel García (“Cepi”", alcalde de Siero, en la visita a la finalización de los trabajos, acompañado por el concejal Pergentino Martínez y Juan Carlos Álvarez, ingeniero municipal.
Martínez subrayó que en Valdesoto ya solo falta por llegar el saneamiento a los núcleos de Landia, Pando y Corripos, con los que se completaría toda la red en la parroquia.
En cuanto a la actuación finalizada en Cotiellos, Recuistu y La Piniella, se ejecutaron un total de 2.982 metros de nuevos colectores con tuberías de PVC de 315 y 250 milímetros de diámetro. Además se renovaron 500 metros de tubería de abastecimiento de agua y se asfaltaron los caminos tras la actuación.
En lo que resta de este año se pondrán en marcha las obras de saneamiento, por valor global de 5,7 millones, en seis puntos del concejo:El Berrón Oeste, Ordoño y La Belga, Ferrera Fase II, Limanes Fase II, Trespando y Areñes. El Alcalde anunció que estas iniciativas se encuentran en diferentes procesos de trámites, con licitaciones y procesos de adjudicación. En septiembre ya habrá alguna obra en marcha y todas ellas tienen que estar en ejecución antes de acabar el año.
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