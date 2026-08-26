Siero sigue luchando contra la soledad no deseada: todas las actividades para mayores de 60 años programadas por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Siero pondrá en marcha el próximo 9 de septiembre una nueva edición de los talleres del programa «Siero Acompaña», dirigido a las personas mayores de 60 años del concejo y orientado a combatir la soledad no deseada. La programación se desarrollará hasta diciembre en distintos centros municipales y hogares de pensionistas, tanto de las zonas urbanas como rurales.

La concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, presentó este miércoles las actividades, que serán gratuitas y abordarán ámbitos relacionados con el bienestar emocional, la estimulación cognitiva, las relaciones sociales y el aprendizaje de nuevas habilidades.

Entre las propuestas figura el taller de arteterapia, que incluirá manualidades creativas, bailoterapia y risoterapia con el objetivo de fomentar el bienestar emocional y la participación social. También se impartirá el programa «Memoria y mente activa», centrado en la estimulación cognitiva y en la promoción de un envejecimiento activo.

La programación incluye asimismo un taller de alfabetización digital dividido en dos niveles. «Primeros pasos digitales» está pensado para quienes necesitan adquirir conocimientos básicos para desenvolverse en situaciones cotidianas relacionadas con la tecnología. El segundo nivel, «Conexión total», se centrará en el teléfono móvil como herramienta de comunicación, relación social y entretenimiento.

Una de las novedades de esta edición será el taller de teatro terapéutico, que utilizará la interpretación, la expresión corporal y la representación de situaciones cotidianas para trabajar aspectos emocionales y comunicativos y favorecer la integración social. La actividad se desarrollará en el Hogar de Pensionistas «El Carmín de la Pola» y en la Asociación 6 de Diciembre de Lugones.

Psicología positiva

El programa se completa con varios talleres prácticos de autocuidado y bienestar, entre ellos «Vivir el presente, claves para disfrutar cada día» y «Autoestima y autocuidado en la edad adulta». Estas actividades estarán orientadas a la psicología positiva y a proporcionar herramientas prácticas para mejorar el bienestar emocional en la vida cotidiana.

El Ayuntamiento pretende que la programación llegue a personas mayores de todo el concejo, por lo que las actividades se repartirán entre diferentes centros y hogares de pensionistas. Además, se contempla la posibilidad de facilitar desplazamiento gratuito a las personas interesadas que no dispongan de medios para acudir a los talleres.

«Con estos talleres queremos seguir ofreciendo espacios de encuentro, participación y aprendizaje para las personas mayores de 60 años y combatir así la soledad no deseada», señaló Santianes. La concejala destacó que las actividades se han diseñado desde un enfoque «práctico, participativo y dinámico», adaptado a las capacidades físicas y cognitivas de las personas participantes.

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Las inscripciones y la información sobre cada taller pueden solicitarse a través de la asociación u hogar de pensionistas en el que se imparta la actividad, así como en el teléfono o WhatsApp 681 178 828 y en la página web municipal, ayto-siero.es.