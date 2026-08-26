Siero sigue luchando contra la soledad no deseada: todas las actividades para mayores de 60 años programadas por el Ayuntamiento
El plan ofrece talleres gratuitos desde el 9 de septiembre en distintos puntos del concejo y facilitará transporte a quienes tengan dificultades para desplazarse
El Ayuntamiento de Siero pondrá en marcha el próximo 9 de septiembre una nueva edición de los talleres del programa «Siero Acompaña», dirigido a las personas mayores de 60 años del concejo y orientado a combatir la soledad no deseada. La programación se desarrollará hasta diciembre en distintos centros municipales y hogares de pensionistas, tanto de las zonas urbanas como rurales.
La concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, presentó este miércoles las actividades, que serán gratuitas y abordarán ámbitos relacionados con el bienestar emocional, la estimulación cognitiva, las relaciones sociales y el aprendizaje de nuevas habilidades.
Entre las propuestas figura el taller de arteterapia, que incluirá manualidades creativas, bailoterapia y risoterapia con el objetivo de fomentar el bienestar emocional y la participación social. También se impartirá el programa «Memoria y mente activa», centrado en la estimulación cognitiva y en la promoción de un envejecimiento activo.
La programación incluye asimismo un taller de alfabetización digital dividido en dos niveles. «Primeros pasos digitales» está pensado para quienes necesitan adquirir conocimientos básicos para desenvolverse en situaciones cotidianas relacionadas con la tecnología. El segundo nivel, «Conexión total», se centrará en el teléfono móvil como herramienta de comunicación, relación social y entretenimiento.
Una de las novedades de esta edición será el taller de teatro terapéutico, que utilizará la interpretación, la expresión corporal y la representación de situaciones cotidianas para trabajar aspectos emocionales y comunicativos y favorecer la integración social. La actividad se desarrollará en el Hogar de Pensionistas «El Carmín de la Pola» y en la Asociación 6 de Diciembre de Lugones.
Psicología positiva
El programa se completa con varios talleres prácticos de autocuidado y bienestar, entre ellos «Vivir el presente, claves para disfrutar cada día» y «Autoestima y autocuidado en la edad adulta». Estas actividades estarán orientadas a la psicología positiva y a proporcionar herramientas prácticas para mejorar el bienestar emocional en la vida cotidiana.
El Ayuntamiento pretende que la programación llegue a personas mayores de todo el concejo, por lo que las actividades se repartirán entre diferentes centros y hogares de pensionistas. Además, se contempla la posibilidad de facilitar desplazamiento gratuito a las personas interesadas que no dispongan de medios para acudir a los talleres.
«Con estos talleres queremos seguir ofreciendo espacios de encuentro, participación y aprendizaje para las personas mayores de 60 años y combatir así la soledad no deseada», señaló Santianes. La concejala destacó que las actividades se han diseñado desde un enfoque «práctico, participativo y dinámico», adaptado a las capacidades físicas y cognitivas de las personas participantes.
Las inscripciones y la información sobre cada taller pueden solicitarse a través de la asociación u hogar de pensionistas en el que se imparta la actividad, así como en el teléfono o WhatsApp 681 178 828 y en la página web municipal, ayto-siero.es.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos empresas asturianas reservan cerca de 40.000 metros cuadrados de terrenos para implantarse en el polígono de Bobes
- Santa Isabel estrena nueva ubicación en Lugones y tendrá a Paco Pil y la Ruta como los principales atractivos de sus fiestas
- Siero proyecta la construcción de un bulevar verde con un carril bici y peatonal en la nacional 634 a su paso por El Berrón
- La carretera de la Pola a Bendición (SI-8), cortada por un socavón un año después de que el Principado invirtiera 1,3 millones de euros en su mejora
- Los vecinos avalan la renovación de la avenida de Gijón de la Pola: “Es una obra muy importante, la calle estaba como hace cincuenta años”
- El complicado rescate nocturno de una vaca de 600 kilos que cayó por un desnivel de 7 metros en Siero: tuvieron que sacarla del barro y luego izarla con ayuda de la pluma de un vecino
- Un actor de Siero que tiene su propia compañía y al que le encanta la novela policiaca: así es el 'Míster Asturias' que sueña con el título de 'Míster Internacional Spain”
- Una vía segura para el tren de Siero: el Ayuntamiento y el Adif trabajan en un plan de pasos a nivel que parte de erradicar doce con estructuras elevadas, pasos subterráneos y rutas alternativas