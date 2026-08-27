Alivio vecinal en San Miguel de la Barreda: en marcha las obras para conectar la localidad a la AS-17 y acabar con su "fondo de saco"

Los trabajos para conectar San Miguel de la Barreda con el tramo desdoblado de la AS-17 en el polígono de Bobes están en marcha. Se trata de una actuación del gobierno regional que cuenta con una inversión de 171.002 euros y permitirá acabar con el "fondo de saco" en el que quedó la localidad. El vial tendrá 145 metros de longitud y recuperará por el oeste una conexión que se perdió con la entrada en servicio del desdoblamiento.

La obra permitirá resolver uno de los principales problemas surgidos tras la apertura, en julio de 2025, del nuevo tramo entre Bobes y San Miguel de la Barreda. La antigua AS-17 atravesaba la localidad y permitía acceder a ella desde ambos extremos, pero el nuevo trazado, construido al margen del anterior, mantuvo únicamente la entrada por el este y suprimió la conexión por el oeste. San Miguel de la Barreda quedó así convertido en un "fondo de saco", una situación que provocó las reclamaciones tanto del Ayuntamiento de Siero como de los vecinos.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha asumido la actuación, que estaba incluida en el plan de Sogepsa para el desarrollo del polígono de Bobes, con el objetivo de agilizar su construcción y dar respuesta a las demandas planteadas desde Siero.

Conexión

El nuevo vial enlazará la glorieta de la actual AS-17 desdoblada con la rotonda de la AS-17a en San Miguel de la Barreda, recuperando la continuidad de la red viaria en este punto. Tendrá 145 metros de longitud, estará diseñado para una velocidad de 40 kilómetros por hora y contará con una plataforma de 9,5 metros, formada por dos carriles de 3,5 metros y arcenes de 1,25 metros en ambas márgenes.

Los trabajos no se limitarán a abrir la nueva carretera. El proyecto incluye la ejecución del firme, drenaje, señalización horizontal y vertical y barreras de seguridad, además de la adaptación de las redes de saneamiento, pluviales, alumbrado y telecomunicaciones afectadas por el trazado. La obra discurrirá íntegramente por terrenos de titularidad pública, por lo que no será necesario realizar expropiaciones.

El contrato se ha cerrado por 171.002 euros, frente a los 198.840 euros del presupuesto con el que salió a licitación, lo que supone una reducción cercana al 14%. El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de tres meses.

Reivindicación

La construcción del enlace responde al compromiso adquirido por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, con el Ayuntamiento de Siero para corregir las afecciones provocadas por el desdoblamiento de la AS-17. El alcalde, Ángel García «Cepi», había reclamado la recuperación de la conexión perdida por las consecuencias que la nueva configuración de la carretera tenía para los desplazamientos de los residentes.

Los propios vecinos de San Miguel de la Barreda mantuvieron también durante meses sus protestas por los efectos del nuevo trazado. Entre sus reclamaciones figuraba la pérdida de antiguos itinerarios peatonales hacia el cementerio parroquial, que obligó a realizar rodeos de más de dos kilómetros para desplazamientos que anteriormente podían hacerse de manera directa.

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La conexión ahora en obras pone el remate a una intervención mucho más amplia. El Principado cifra en más de 27 millones de euros la inversión realizada para completar este eje transversal de alta capacidad, destinado a comunicar algunos de los principales espacios industriales del centro de Asturias.