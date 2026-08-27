El futuro del aparcamiento de pago del Maracaibo en la Pola: el Alcalde se abre a estudiar su exclusión de la zona azul por el escaso uso desde que es de pago

El alcalde de Siero, Ángel García, se ha mostrado dispuesto a estudiar otras fórmulas para el aparcamiento del Maracaibo, en la Pola, después de que Vox haya planteado que las 164 plazas de este estacionamiento queden fuera de la zona azul y vuelvan a ser de uso gratuito. El portavoz de la formación de derecha, Josué Velasco, sostiene que el aparcamiento ha quedado prácticamente vacío desde que comenzó a estar regulado por la ORA. La formación considera que la «nula» recaudación obtenida hasta el momento evidencia que el sistema no está funcionando y reclama que las plazas recuperen su carácter gratuito.

García, sin embargo, considera "prematuro" extraer conclusiones. La regulación de pago comenzó en agosto y el Alcalde señala que será necesario esperar a comprobar cómo evoluciona el uso del aparcamiento durante las próximas semanas, especialmente con la llegada de septiembre y la recuperación de la actividad habitual.

«Es pronto», indica el regidor, que considera necesario observar el comportamiento de los usuarios antes de tomar una decisión sobre el futuro de la zona. No obstante, deja abierta la posibilidad de introducir cambios. «No tenemos ningún problema en estudiar otras fórmulas", afirma, aunque insiste en que primero habrá que analizar los datos y la evolución del estacionamiento.

La petición de Vox plantea así una revisión del sistema apenas unas semanas después de su entrada en funcionamiento. El aparcamiento dispone de 164 plazas y, según la formación, la implantación de la ORA ha provocado que buena parte de ellas permanezcan vacías, frente al uso que tenían cuando el estacionamiento era gratuito.

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Por su lado, el PP alerta sobre las posibles compensaciones económicas que podría exigir la empresa responsable de la ORA si las plazas vuelven a ser gratuitas: "No podemos arriesgarnos a un sobrecoste en las tarifas", indica el portavoz del grupo popular, Juan Luis Berros, mientras que desde IU, Teresa Álvarez, prefiere "ver los datos de ocupación con detenimiento" antes de tomar nuevas medidas.