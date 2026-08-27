Podemos se niega a negociar los presupuestos de Siero del año que viene con el PSOE por el proyecto de externalización del agua

Podemos ha anunciado que no negociará con el PSOE su apoyo al presupuesto municipal de Siero para 2027 mientras el equipo de gobierno del socialista Ángel García ("Cepi") mantenga el proceso de privatización del servicio de agua, una cuestión que la formación considera una «línea roja» y que ya ha trasladado al gobierno local.

«No se puede pretender pedir nuestro apoyo a las cuentas municipales y, al mismo tiempo, centrar el eje presupuestario en un modelo de gestión con el que no estamos de acuerdo y que consideramos totalmente innecesario», señala la concejala de Podemos Silvia Tárano. La edil asegura que su formación no será «cómplice de un presupuesto que entregue a una empresa privada la gestión de un servicio esencial que obligue a la ciudadanía de Siero a pagar más en sus recibos para generar beneficios a sus accionistas».

Tárano sostiene que, desde su entrada en la Corporación municipal, Podemos ha planteado en las distintas negociaciones presupuestarias la puesta en marcha de servicios públicos que actualmente no existen en el concejo. Entre sus propuestas cita la creación de viviendas municipales, un servicio de transporte colectivo y una empresa municipal de energía. «Son actuaciones que llevan años encima de la mesa, que responden a necesidades reales de la ciudadanía y que son perfectamente ejecutables si existiera voluntad política», defiende la concejala.

Podemos considera que las cuentas aprobadas durante los tres últimos ejercicios por el PSOE, con el respaldo de Izquierda Unida y la Plataforma Vecinal de La Fresneda, han consolidado un cambio en el modelo de gestión municipal basado, a su juicio, en la externalización de servicios.

La formación pone como ejemplos los servicios de parques y jardines y limpieza, así como distintas áreas de la Fundación Municipal de Cultura y del Patronato Deportivo Municipal. Tárano también critica la situación de las asociaciones y clubes deportivos del concejo. «Sin olvidar el abandono al que están sometidas nuestras asociaciones y clubes deportivos, mientras se patrocinan entidades de otros municipios o se dota de más dinero a festejos externos que a los que se celebran aquí», afirma.

La concejala insiste en que Podemos defiende un modelo basado en la gestión y el control públicos de los servicios municipales. «Tenemos propuestas, alternativas y tenemos muy claro qué modelo de municipio queremos», señala. «Lo que no vamos a hacer es negociar pequeñas partidas mientras el PSOE se abraza a Vox para entregar los servicios públicos a empresas privadas», concluye.

Noticias relacionadas

.