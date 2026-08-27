Un total de 264 aspirantes se examinan para acceder a 6 plazas en la Policía Local de Siero
La siguiente fase se compondrá de pruebas físicas, una evaluación de aptitud psicosocial y un reconocimiento médico
Un total de 264 aspirantes han realizado esta tarde la primera prueba para optar a una de las seis plazas de agente de la Policía Local de Siero convocadas por turno libre mediante el sistema de oposición. El examen, de tipo test, se celebró en la sala principal del Teatro Auditorio de Pola de Siero. A la prueba estaban convocadas 362 personas.
La convocatoria se enmarca en el proceso de renovación del cuerpo de la Policía Local de Siero, que cuenta además con un nuevo jefe, Iván Fernández, incorporado recientemente al puesto. Entre sus objetivos figura el de hacer de la Policía Local de Siero el mejor cuerpo de España.
Una vez publicados los listados de resultados, quienes superen esta primera prueba deberán continuar con las siguientes fases del proceso selectivo. En concreto, tendrán que realizar pruebas físicas, una evaluación de aptitud psicosocial y un reconocimiento médico.
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