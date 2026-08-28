La Banda de Música de Siero estrena temporada el 5 de septiembre en el XX Festival Pepe Guntín de Vilalba (Lugo)
La Asociación Sierense Amigos de la Música mantiene abierta la matrícula para el curso 2026-2027, que comenzará a partir del 21 de septiembre
La Banda de Música de Siero iniciará el próximo 5 de septiembre su nueva temporada con su participación, por primera vez, en el XX Festival de Bandas ‘Pepe Guntín’ de Vilalba (Lugo). Una treintena de músicos de la formación sierense acudirá como invitada a este encuentro musical, organizado con motivo de las fiestas de San Ramón y Santa Isabel.
La participación comenzará por la tarde con un pasacalles por el centro de Vilalba, en el que la Banda de Música de Siero interpretará "Mare Blue" junto a las formaciones musicales de Vilalba y Sarria. Posteriormente, las tres bandas ofrecerán un concierto en el Auditorio Municipal. La formación sierense interpretará los pasodobles "El mar y la montaña" y "Siero", además de la pieza central del musical "El Rey León".
La actuación supone el segundo intercambio cultural de ámbito nacional impulsado por la Asociación Sierense Amigos de la Música (ASAM). El pasado año la Banda de Música de Siero se hermanó con la formación del Conservatorio de Sabadell, en Cataluña. La asociación mantiene estos intercambios como una de sus líneas de trabajo para favorecer el encuentro entre músicos de distintas comunidades y dar a conocer la actividad musical desarrollada en Siero.
Tras la cita gallega, la siguiente actuación de la Banda de Música de Siero será el domingo 27 de septiembre, con su participación en la tradicional procesión del Cristo de Santa Ana, en La Pola Siero.
Formación musical
Al margen de su actividad concertística, la ASAM mantiene abierta la matrícula para el curso 2026-2027, que comenzará a partir del 21 de septiembre. La asociación ofrece formación en percusión, repertorio e instrumentos de viento.
Durante la segunda quincena de septiembre, integrantes de la banda visitarán centros educativos de Primaria y Secundaria del concejo para dar a conocer la formación musical entre niños y adolescentes. La campaña culminará el viernes 25 de septiembre con una jornada de puertas abiertas, en la que la asociación atenderá a quienes quieran conocer sus actividades y la posibilidad de incorporarse a las clases.
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