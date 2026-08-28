Gijón suministrará agua a Siero desde un depósito que tiene en la zona para garantizar el abastecimiento de la parroquia de Varé

El Ayuntamiento de Siero ya tiene en marcha nuevas actuaciones para mejorar y garantizar el abastecimiento de agua potable en Varé, Espiniella y La Barganiza, tres zonas del concejo en las que en los últimos meses se han producido problemas en este ámbito. El alcalde, Ángel García, avanzó ayer estas intervenciones tras el Pleno municipal, en el que se desestimó la reclamación presentada por Podemos contra el último trámite relacionado con la futura externalización del servicio municipal de agua.

En Varé, donde el suministro es municipal, el problema se encuentra en la captación que abastece a los dos pequeños depósitos de la zona. Según explicó García, el manantial del que se nutren ha terminado por secarse, una situación que, apuntó el regidor, no se había producido en las últimas décadas. Los depósitos actuales tienen una capacidad de 15 y 25 metros cúbicos, mientras que el consumo diario ronda los 45 metros cúbicos. La solución pasa por conectar el abastecimiento de Varé con un depósito de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) situado en las proximidades. El Alcalde señaló que el Ayuntamiento de Siero ha alcanzado ya un acuerdo con el de Gijón y que está prevista la firma de un convenio. García explicó que esta alternativa resulta más viable que llevar hasta la zona agua desde los depósitos municipales, ya que el más próximo se encuentra a más de 40 kilómetros y la orografía dificulta considerablemente la conexión.

Nuevos depósitos

El Ayuntamiento prevé también sustituir los dos depósitos actuales por uno de mayor capacidad, con el objetivo de disponer de una reserva suficiente para, al menos, dos días en caso de que se interrumpa la entrada de agua. Esta actuación se incorporaría al conjunto de inversiones previstas en la futura concesión del servicio, que el equipo de gobierno sitúa en más de dos millones de euros dentro del capítulo destinado a la mejora de depósitos e instalaciones.

La intervención en Varé se suma a otras dos actuaciones que el Ayuntamiento está preparando en Espiniella y La Barganiza. En Espiniella, el problema afecta a una zona abastecida actualmente por una cooperativa, que está teniendo dificultades para garantizar el suministro de agua potable y que, según el alcalde, tampoco puede atender las necesidades de nuevas edificaciones en terrenos que cuentan con condición de edificables. La Oficina Técnica municipal está terminando el proyecto para construir un nuevo depósito municipal conectado a la red de Cadasa. El objetivo es crear una red municipal que permita suministrar agua a los vecinos que voluntariamente quieran incorporarse a ella, de manera que quienes prefieran continuar con el abastecimiento de la cooperativa podrán mantener ese sistema.

Sin capacidad

Una situación similar se plantea en La Barganiza. En este caso, la cooperativa dispone de un manantial que ya no tiene capacidad suficiente para atender la demanda, lo que ha provocado cortes de agua. Además, existen nuevos desarrollos cuyas licencias están condicionadas a la disponibilidad de suministro y que, según explicó García, no están pudiendo recibir agua de la cooperativa. El proyecto para esta actuación está también próximo a concluirse y el Ayuntamiento prevé licitarlo y ejecutarlo en breve plazo. La intervención requiere un paso por una carretera del Principado, cuya autorización ya ha sido solicitada pero que podría condicionar los plazos de ejecución.

El regidor considera que estas actuaciones son "claves" dentro de la estrategia municipal para garantizar el suministro en las zonas del concejo que presentan mayores dificultades: «El objetivo es que el agua no falte en cantidad y calidad para los próximos años".

"Mayoría absoluta"

El anuncio de las obras se produjo después del Pleno en el que la Corporación desestimó la reclamación planteada por Podemos contra el último trámite aprobado en relación con la externalización del servicio de agua. Ángel García explicó que el recurso fue rechazado con informes favorables de la Intervención, la Secretaría municipal y la consultora que participa en el proceso. El asunto fue de nuevo objeto de rifirrafe con la portavoz de Podemos, Silvia Tárano, a la que el Alcalde no dudó en espetar: "Voy a ganar las próximas elecciones por mayoría absoluta, apúntelo ahí".

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García defendió que el procedimiento continúa adelante y anunció que todos los grupos municipales tendrán participación en la elaboración de los pliegos que regirán la futura licitación. Para ello, el equipo de gobierno convocará una comisión en la que los técnicos responsables del expediente recogerán las aportaciones.