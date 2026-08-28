“Este pueblo es su gente”: la emoción del pregón y el agua de la multitudinaria ruta inundan Lugones de fiesta en el inicio de Santa Isabel

"Estas son unas fiestas que dan vida", resonó en el ambiente justo cuando el chupinazo y el pregón marcaron, a las siete y media de la tarde de este viernes, el inicio oficial de las festividades de Santa Isabel en Lugones. La emoción se apoderó del arranque festivo de la mano de la pregonera, Alba Hernández-Mirueña, fundadora de Candelarte (centro de formación y animación sociocultural). La pregonera enfatizó que el verdadero valor de la localidad reside en su entramado social, desde la herencia de los comerciantes y la labor silenciosa de los trabajadores hasta la necesidad de desconectar de las pantallas para "enseñar a la juventud a mirar más allá del teléfono". Minutos después de sus palabras, la música a cargo de un DJ dio salida a la animada Ruta Santa Isabel.

"Sentí una alegría enorme, pero también una gran responsabilidad", reconoció Hernández-Mirueña a La Nueva España al valorar la confianza depositada en ella para abrir las celebraciones. La artista, que preparó una exhibición especial junto a su equipo con "una mezcla de diferentes coreografías y Fit Kid" montada en apenas tres días por las vacaciones, destacó que "dar el pregón y hablarle a la propia gente, es lo más bonito que le puede pasar a una persona que no ha nacido en Asturias pero se siente de ella". Con los años, la forma de disfrutar de los festejos por parte de la pregonera fue evolucionando, decantándose ahora por las actividades diurnas en familia, reflejando el sentir de un pueblo que se convirtió en "un corazón que bombea con fuerza para que todo funcione" en aquellas fechas tan señaladas.

Alba Hernández-Mirueña, fundadora de Candelarte, da el pregón en las fiestas de Santa Isabel de Lugones / Mario Canteli / LNE

A algunos les gustaría también venir a las orquestas de noche, “pero no se puede", confesó Marta Gómez, llegada desde La Fresneda, cuya prioridad se centró por completo en las “atracciones infantiles” con sus hijos. Esta diversidad de visitantes y planes definió el ambiente de las calles, donde vecinos de siempre y familias de concejos limítrofes compartieron el espacio público. En la misma línea se expresó Carlos Inguanzo, quien acudió con su familia desde Oviedo para "pasar la tarde, comer algo y luego para casa", señalando entre risas que los más pequeños “marcaron los tiempos de la jornada”.

"Los padres también tienen derecho a disfrutar las fiestas", afirmó Ana Arrojo, tildando de gran acierto las actividades del tardeo y el apoyo continuo al público infantil. La vecina de Lugones, que acumulaba más de una década asistiendo a las fiestas y que en su juventud las apuraba de noche "de viernes a domingo", recalcó que el programa pensaba en todas las edades. Por su parte, Eladio San Martín, leonés de 74 años afincado en la localidad desde hacía más de medio siglo, contrastó el despliegue actual con el de décadas atrás. "Cuando era joven esto era de otra manera, no había tanto ambiente", recordó el leonés.

Fiestas de Santa Isabel en Lugones / Mario Canteli / LNE

"En pantalones blancos y los dejaron perdidos", comentó entre risas la joven Candela Rodríguez tras la Ruta Santa Isabel, salpicada por el agua que los vecinos arrojaban con alcachofas de ducha desde las ventanas. Su testimonio reflejó el entusiasmo de la juventud, cuyo plan para las siguientes horas era "salir de fiesta y pasarlo muy bien con los amigos". Entre la nostalgia de los mayores, la logística familiar y el ímpetu juvenil, Lugones demostró una vez más que el junte de su comunidad funcionaba a la perfección a la hora de celebrar.