El Patronato Deportivo de Siero aprueba un presupuesto de 5,74 millones para 2027 y sube las subvenciones a los clubes

El Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal de Siero acaba de aprobar el presupuesto del organismo autónomo para 2027, que asciende a 5.744.795 euros, un 3,2 por ciento más que las cuentas del ejercicio anterior, que alcanzaron los 5.566.500 euros. El presupuesto contempla 104.000 euros en inversiones y un incremento de las ayudas destinadas a clubes y equipos deportivos.

Una de las principales novedades de las cuentas es que, pese al aumento del presupuesto, la transferencia que realiza el Ayuntamiento para garantizar el funcionamiento del Patronato se reduce en 31.000 euros, hasta situarse en 3.397.000 euros. El alcalde de Siero, Ángel García, destacó durante la presentación de las cuentas que se trata de un cambio en la tendencia de los últimos años, en los que la aportación municipal había ido creciendo.

García vinculó esta evolución a la gestión del Patronato y al incremento del número de usuarios. El organismo cuenta actualmente con 10.587 abonados, según los datos facilitados por el Ayuntamiento. «La tendencia era clara con constantes subidas en la aportación económica del Ayuntamiento. Conseguimos mantener y ahora conseguimos que baje un poco», señaló el alcalde, que agradeció el trabajo realizado por el concejal de Deportes, Jesús Abad, el director del Patronato y el conjunto de la plantilla.

El capítulo de inversiones reserva 40.000 euros para la reparación del vaso pequeño de la piscina exterior de Lugones y otros 60.000 para la adquisición de nuevas máquinas de gimnasio. Los 4.000 euros restantes se destinarán a nuevo mobiliario y equipamiento informático.

Las cuentas también refuerzan el apoyo al deporte base y federado. Las subvenciones destinadas a clubes y equipos deportivos aumentarán en 20.000 euros, hasta alcanzar los 144.942 euros.

El Patronato Deportivo Municipal dispone actualmente de 56 trabajadores y 36 instalaciones deportivas repartidas por el concejo. Entre ellas se encuentran las piscinas exteriores de Lieres, Pola de Siero y Lugones; las piscinas climatizadas de Pola y Lugones; distintos polideportivos, campos de fútbol, gimnasios, pistas de atletismo, canchas de tenis y pádel y boleras.

La aprobación de estas cuentas supone además uno de los pasos previos para la elaboración del presupuesto general del Ayuntamiento de Siero para 2027. El alcalde avanzó que el objetivo del equipo de gobierno es que las cuentas municipales puedan aprobarse entre septiembre y octubre, después de que tanto el Patronato Deportivo como la Fundación Municipal de Cultura hayan aprobado sus respectivos presupuestos.

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El regidor defendió que el Ayuntamiento mantiene así la intención de aprobar sus cuentas con antelación y recordó que durante sus doce años como alcalde se han aprobado doce presupuestos en plazo. «No es una competición de ver quién es más rápido, sino de ver quién es capaz de ejecutar más cosas en beneficio de su territorio», afirmó.