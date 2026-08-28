Los títeres toman Siero: estas son las funciones programadas para los próximos días en el concejo
Las representaciones serán gratuitas para acercar las artes escénicas a los más pequeños
Siero ha programado para la próxima semana dos espectáculos de títeres al aire libre y de carácter gratuito dirigidos al público familiar, una propuesta cultural que llevará las artes escénicas a las plazas de La Fresneda y El Berrón. La programación fue presentada por la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos.
La primera cita será el miércoles 2 de septiembre, a las 18.00 horas, en la plaza del Centro Cultural de La Fresneda. La compañía Teatro Los Pintores pondrá en escena «Cuentos del Nuberu», un espectáculo pensado para disfrutar en familia.
Al día siguiente, a las 18.00 horas, será el turno de Tragaluz Títeres, que representará «Historias de Janco» en la plaza del Ferroviario de El Berrón.
Las dos representaciones serán gratuitas y al aire libre, con el objetivo de acercar las propuestas culturales y las artes escénicas al público familiar en distintos puntos del concejo.
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