El Adif ocupa otras 49 fincas para las obras de mejora integral de la vía de la antigua Feve de Colloto a Infiesto

Las obras de renovación integral de la vía de la antigua Feve entre Colloto e Infiesto precisan nuevas ocupaciones de fincas en los concejos de Siero, Nava y Piloña. En concreto, según ha hecho público el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), son 49 propiedades privadas las que se ven afectadas por las actuaciones incorporadas al proyecto mediante el modificado necesario para completar unos trabajos que están en marcha con un importante retraso respecto al calendario inicial.

La mayor parte de estas afecciones corresponden a ocupaciones temporales de terrenos que serán necesarios mientras se desarrollan las obras, aunque también hay algunas superficies destinadas a expropiación. Siero concentra veintiuna de estas fincas, otras catorce están en Piloña y las catorce restantes en Nava.

Estas nuevas necesidades de suelo para ejecutar las obras están relacionadas con el primer modificado del proyecto de renovación de la línea, cuya redacción fue la causa oficial que se dio para explicar la demora acumulada por la actuación. Las obras comenzaron formalmente el 18 de noviembre de 2022 con un plazo de ejecución de dos años, por lo que deberían haber terminado en noviembre de 2024. Durante los primeros años, sin embargo, las intervenciones se concentraron principalmente en labores previas de topografía, georradar y geotecnia y en la preparación de la infraestructura. El modificado se planteó para incorporar actuaciones que no figuraban en el proyecto inicial o trabajos complementarios considerados necesarios para completar correctamente la renovación.

El caso es que el grueso de las obras no comenzó hasta el pasado marzo, más de tres años después del inicio formal de la actuación. La entrada en esa fase obligó a Renfe a establecer un plan de transporte alternativo por carretera entre El Berrón e Infiesto para compatibilizar los trabajos con el mantenimiento del servicio ferroviario. Tres circulaciones diarias pasaron a realizarse en autobús, fundamentalmente a primera y última hora, ya que buena parte de las intervenciones se desarrollan durante la noche. El dispositivo se planteó inicialmente hasta diciembre.

La actuación

La renovación afecta a uno de los principales corredores de la red de ancho métrico del centro de Asturias, utilizado por trenes de viajeros y mercancías. Los trabajos incluyen la sustitución de carriles, traviesas y balasto, además de intervenciones en otros elementos de la infraestructura, pasos superiores y determinados túneles.

La actuación supone una renovación de la línea existente, pero no una transformación general de su trazado. No se prevé rectificar las numerosas curvas del recorrido ni extender la doble vía hasta Nava. Tampoco se incluye la eliminación generalizada de los pasos a nivel, aunque sí actuaciones dirigidas a mejorar su seguridad.

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El trazado de cercanías de ancho métrico entre Oviedo e Infiesto también tiene pendiente la duplicación del tendido entre la Pola y La Carrera, el único que queda en vía única en la línea que conecta la capital sierense con la de Asturias. La actuación se encuentra en fase de licitación, con un presupuesto de 26,5 millones de euros. La previsión es que los trabajos en este tramo de apenas dos kilómetros de longitud duren 23 meses.