Lugones vibra con el folclore por Santa Isabel

Lugones vibró este sábado con la 42.ª Muestra Folklórica, organizada por la Agrupación Folklórica La Sidrina con motivo de las fiestas de Santa Isabel. La cita reunió a cuatro agrupaciones procedentes de distintos puntos de España, que compartieron música y danza tradicional con los anfitriones.

La jornada comenzó a las 18.30 horas con un desfile que partió del Parque de La Paz y recorrió las calles Rafael Sarandeses y Leopoldo Lugones hasta llegar al Centro Polivalente Integrado. Allí, a las 19 horas, comenzó la muestra, con la participación del Grup de Danses Tradicionals L’Arenilla, de Borriana (Castellón); el Grupo Folklórico Mistura, de San Ciprián-Cervo (Lugo); la Asociación Cultural Ximielga la Xaya, de Avilés, y la Agrupación Folklórica La Sidrina de Lugones.

La muestra, ya un clásico en el calendario de las fiestas de Santa Isabel, tiene sus orígenes en la trayectoria de La Sidrina. La agrupación nació en 1982 y en 1984 comenzó a trabajar con el objetivo de llevar el folclore asturiano fuera del Principado. De esa iniciativa surgió la muestra, que con el paso de los años incorporó grupos de diferentes puntos de España y también formaciones internacionales.

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Los intercambios folclórico-culturales se convirtieron en una de las principales señas de identidad de La Sidrina. La agrupación ha participado en más de 275 festivales y ha realizado 175 intercambios con otras formaciones, una trayectoria que ha permitido que por la muestra de Lugones hayan pasado grupos de numerosas procedencias.