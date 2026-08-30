Lugones festeja a Santa Isabel con misa, procesión y gentío, aunque este año no hubo embarazada para bendecir

Lugones celebró este domingo por la mañana la festividad de Santa Isabel con la tradicional misa solemne y posterior procesión por las calles de la localidad. Uno de los momentos centrales de la jornada fue el encuentro en la calle de la imagen de la Virgen María y su prima Santa Isabel, una tradición que este año no pudo completarse con la bendición de una mujer embarazada, al no haber ninguna presente para participar en el acto.

La misa estuvo oficiada por Sergio Martínez, sacerdote sierense y párroco de Corvera, quien, al igual que el párroco de Lugones, Joaquín Serrano, hizo un llamamiento a «pedir por el pueblo de Ceuta y por quienes sufren la falta de encuentros».

Tras los actos religiosos, la programación festiva continuó durante toda la jornada. A partir de las 13.00 horas se celebró la gran subasta del ramu y comenzó el vermú «II Viaje en el tiempo», con música de las décadas de los 60, 70, 80 y 90 y la actuación de Paco Pil.

Gigantes y cabezudos

Las fiestas continúan este lunes con el Día del Socio. Entre las 13.00 y las 18.00 horas se repartirá el bollu, la botella de sidra y el vaso de sidra entre socios y colaboradores en la Plaza de Europa, donde también habrá música. La jornada contará con el desfile de gigantes y cabezudos, acompañado de charangas, y la presencia de «Mazcaraos» y «Pelagatos». Por la tarde habrá magia infantil y un tributo a Hombres G. La noche incluirá el concierto de Lennon's con Freddie Fano y los Marijuana Trío, seguido de una verbena con la orquesta Cinema y Luku DJ. La jornada concluirá a las 00.30 horas con fuegos artificiales.

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Mañana, martes 1 de septiembre, se celebrará el Día de la Infancia, con precios populares en todas las atracciones desde las 17.00 horas y una obra de teatro infantil, de entrada gratuita, a las 18.00 horas en el Centro Polivalente Integral.