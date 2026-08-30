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El polígono de Bobes coge velocidad: una nueva empresa reserva tres parcelas con más de 14.000 metros cuadrados para instalarse en Siero

La compañía, del sector de la logística, procede de Olloniego y busca ampliar sus instalaciones

Ángel García, ante las parcelas reservadas por la empresa logística

Ángel García, ante las parcelas reservadas por la empresa logística

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Luján Palacios

Luján Palacios

Bobes (Siero)

Bobes coge velocidad como gran zona industrial de Siero y del centro de Asturias. Una nueva empresa logística asturiana se ha interesado por instalarse en el polígono, una compañía que como avanza el alcalde, Ángel García, actualmente tiene sus instalaciones en Olloniego y busca ampliar y consolidar su actividad. Los responsables de la empresa han formalizado una reserva de 14.468 metros cuadrados de suelo y se suma de esta manera a las dos empresas que el regidor anunció hace apenas una semana como interesadas en instalarse también en Bobes.

En conjunto, las tres operaciones alcanzan 53.572 metros cuadrados de suelo reservado en apenas dos semanas, una superficie que refleja el creciente interés empresarial por el área industrial sierense. García destaca que se trata en todos los casos de empresas asturianas ya consolidadas, que buscan ampliar sus instalaciones y continuar creciendo, y no de proyectos empresariales de nueva creación.

La nueva compañía logística es precisamente uno de esos casos. Dispone actualmente de instalaciones en Olloniego, pero necesita más espacio para desarrollar su actividad, y tras los contactos mantenidos con el Ayuntamiento, la dirección de la empresa visitó Bobes y acaba de formalizar por escrito su intención de hacerse con suelo en el polígono. La reserva afecta a tres parcelas.

El alcalde explica que estas reservas se materializan mediante una declaración de intenciones firmada por las empresas, que posteriormente el Ayuntamiento tramita ante SOGEPSA. Se trata, por tanto, de proyectos que ya han dado un paso formal, aunque las operaciones de compraventa todavía no están cerradas.

"Agilidad"

García considera especialmente significativo el volumen de suelo comprometido en las últimas semanas porque las parcelas de mayor tamaño comienzan a escasear en Bobes. «Empiezan a quedar muy pocas de 10.000 metros cuadrados», señala García. Por ello, reclama al Principado "agilidad" para seguir generando suelo industrial y evitar que la falta de superficie disponible pueda acabar enfriando proyectos empresariales.

El regidor estima que el valor del suelo reservado por las cuatro empresas ronda los 5,6 millones de euros, tomando como referencia los precios actuales del polígono. A esa cantidad habría que sumar la inversión en las futuras instalaciones, que el Ayuntamiento calcula que podría superar los 15 millones de euros en conjunto.

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Para el primer edil sierense, este movimiento empresarial confirma el peso creciente de Bobes dentro del mapa industrial asturiano. El alcalde atribuyó el interés tanto a la ubicación estratégica del polígono como al trabajo municipal de captación y acompañamiento a las empresas. «Solo con la buena ubicación no sería suficiente», afirma, antes de recordar que "Bobes es mucho más que Amazon", con la llegada constante de nuevos proyectos.

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